Фото: kak2z.ru
Американский самолет "Бостон" Б-3 времен Великой Отечественной войны нашли в декабре минувшего года в районе Сочи после крушения Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с ходом поисковой операции источник.
Предварительно установлено, что "Бостон" состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП) и разбился при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.
Источник уточнил, что со дна Черного моря подняли один из двигателей двухмоторного самолета. По его маркировке удастся точно установить его принадлежность, обстоятельства крушения и дальнейшую судьбу экипажа.
Агентство добавляет, что Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston) является семейством самолетов, которое включает штурмовики, бомбардировщики и ночные тяжелые истребители. В военные годы они поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.
Напомним, 25 декабря минувшего года самолет Минобороны РФ Ту-154 разбился под Сочи. При крушении погибли 92 человека, находившиеся на борту.
Комментарии
15 ноября 1942 года. Погибли на нём. Летчик, командир звена, лейтенант Ильин Николай Иванович, 1912 года рождения. Штурман, стрелок-бомбардир, лейтенант Поздняков Петр Кириллович, 1917 года рождения. Воздушный стрелок-радист, сержант Вечеров Андрей Федорович, 1918 года рождения. Воздушный стрелок, младший сержант Шомин Михаил Тихонович, 1922 года рождения.
Раньше американцы лучше были, самолетами нам помогали, может нацистов боялись?
Им за самолёты золотом платили. В буквальном смысле.
- гость - 20 января 2017 г. 13:48 Им за самолёты золотом платили. В буквальном смысле. --- "В итоге СССР, а затем РФ, из суммы 1.3 млрд долларов было признано, а затем частично оплачено 722 млн долларов, или около 55 %.[62][63], т.е. 6.5% от общей стоимости полученных СССР поставок. Так же надо учитывать, что сумма задолженности не индексировалась с учетом инфляции. В ценах на 2015 год стоимость поставок по ленд-лизу составляла 160 млрд долларов"
Им за самолёты золотом платили. В буквальном смысле. ++++++++++++++++ Врёшь.
CALIBR, ага, ничего не заплатили. тем более золотом)
- гость - 20 января 2017 г. 14:06 CALIBR, ага, ничего не заплатили. тем более золотом) --- Заплатили, 6,5%. Остальное не пора вернуть?
разницу между "заплатили", "платили" и "ничего не заплатили" не улавливаете?
Им за самолёты золотом платили. В буквальном смысле. --- это верное высказываение
ничего не заплатили. тем более золотом --- это неверное высказывание
Заплатили, 6,5%. Остальное не пора вернуть? --- ну сколько было у СССР, все отдали
Читай , здесь всё написано для обывателей. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленд-лиз
- гость - 20 января 2017 г. 14:15 это верное высказываение --- За поставки по ленд-лизу во время войны не платили НИЧЕГО. Оплата должна была произойти ПОСЛЕ войны. Золотом расплачивались за поставки, которые шли СВЕРХ ленд-лиза - например, срочные поставки радиолокаторов из Англии.
Казимир, ты на авиафоруме под каким ником пишешь? Хочу посмотреть, уважают ли тебя тамошние мужики.