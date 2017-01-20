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Американский самолет "Бостон" Б-3 времен Великой Отечественной войны нашли в декабре минувшего года в районе Сочи после крушения Ту-154 Минобороны РФ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на знакомый с ходом поисковой операции источник.

Предварительно установлено, что "Бостон" состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП) и разбился при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября 1942 года.

Источник уточнил, что со дна Черного моря подняли один из двигателей двухмоторного самолета. По его маркировке удастся точно установить его принадлежность, обстоятельства крушения и дальнейшую судьбу экипажа.

Агентство добавляет, что Дуглас А-20 Хэвок/ДБ-7 Бостон (Douglas A-20 Havoc/DB-7 Boston) является семейством самолетов, которое включает штурмовики, бомбардировщики и ночные тяжелые истребители. В военные годы они поставлялись в СССР по программе ленд-лиза.

Напомним, 25 декабря минувшего года самолет Минобороны РФ Ту-154 разбился под Сочи. При крушении погибли 92 человека, находившиеся на борту.