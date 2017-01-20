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Статистику "пьяных" ДТП, произошедших в 2016 году в Барнауле, опубликовало городское управление ГИБДД.

"За 12 месяцев 2016 года на территории города Барнаула зарегистрировано 110 ДТП по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, и в состоянии опьянения, в которых 168 человек получили телесные повреждения и восемь погибли", – указывают в Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудниками ДПС за год было выявлено 2796 нарушений ПДД, которые совершили нетрезвые водители.

ГИБДД продолжает борьбу с пьяными водителями. В ночь с 20 на 21 января в краевой столице пройдет традиционное для города профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".