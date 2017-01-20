Пятница, 20 Январь, 14:28

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,35
€ 63,18
Brent
$ 51
-10°
Обь
40см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваКрещение-2017Взрыв на Бийском олеумном заводе
Новости

Восемь человек погибли, 168 получили травмы в "пьяных" ДТП в Барнауле

, ИА "Амител"
Всего за 2016 год в краевой столице произошло 110 дорожных аварий подобного рода

Фото: ochevidets.ru

Статистику "пьяных" ДТП, произошедших в 2016 году в Барнауле, опубликовало городское управление ГИБДД.

"За 12 месяцев 2016 года на территории города Барнаула зарегистрировано 110 ДТП по вине водителей, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения, и в состоянии опьянения, в которых 168 человек получили телесные повреждения и восемь погибли", – указывают в Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудниками ДПС за год было выявлено 2796 нарушений ПДД, которые совершили нетрезвые водители.

ГИБДД продолжает борьбу с пьяными водителями. В ночь с 20 на 21 января в краевой столице пройдет традиционное для города профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
14:23
Чубайс рассказал об ужасе на экономическом форуме в Давосе 0
14:12
Какая погода будет в Алтайском крае в эти выходные? 0
14:07
Внедорожник вынесло на трамвайные рельсы на Новом рынке в Барнауле. Фото 0
14:03
Автомобиль Toyota Mark II "потерял" бампер на новом мосту в Барнауле. Фото 1
13:51
Алтайская легкоатлетка установила рекорд России в беге на 200 метров 1
13:37
Восемь человек погибли, 168 получили травмы в "пьяных" ДТП в Барнауле 0
13:26
Американский самолет времен войны нашли во время поисков Ту-154 под Сочи 10
13:13
Что такое гиперзвуковое оружие и когда оно появится в России? 1
13:02
Объемы поставок алтайского мороженого в Китай увеличились в 30 раз 0
12:57
Три человека погибли после того, как машина протаранила толпу в Мельбурне 0
12:43
Молодой барнаулец разбил арматурой шесть автомобилей 58
12:36
Apple снизила цены на iPhone и iPad в России 2
12:23
Удивительные рецепты: как приготовить из попкорна салаты, супы и пирожные? 0
12:14
Песков хочет, чтобы Путин пошел на новый президентский срок 15
12:04
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на митинг против Трампа 6
11:50
В надежде на прощение: как барнаульские заключенные окунались в купель
Каждый год 19 января, в праздник Крещения Господня, арестанты в надежде на прощение свыше окунаются в ледяную купель
11:38
Инкассатор погиб во время вооруженного ограбления в подмосковных Химках 2
11:24
Это не хакеры! По чьей вине произошла утечка последней серии "Шерлока"? 5
11:17
СМИ сообщили о проекте укрупнения российских регионов 25
11:08
Следствие просит суд поместить замначальника УМВД Барнаула под стражу 9
10:53
Высокий суд Лондона завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ 5
10:41
Контроль за очисткой крыш в Барнауле усилят после обрушения в Бердске 0
10:35
Кто убил Лору Палмер: режиссеру Дэвиду Линчу исполнился 71 год 9
10:23
Итальянский певец чудом спасся от гибели под лавиной в отеле 0
10:14
Рецепты безалкогольных глинтвейнов, которые согреют в холода 7
10:03
Власти ожидают в Барнауле сложный паводок 17
09:54
Россия и ЮАР ввели безвизовый режим на поездки сроком до 90 дней 5
09:32
Барнаульцы окунались в крещенскую купель до самой ночи. Фоторепортаж
Людской поток на берегу Оби не прекращался до полуночи
09:21
Что известно о гибели исполнительницы "Ламбады"? 1
09:16
Исполнительницу хита "Ламбада" убили в Бразилии – СМИ 4
09:07
Надворные постройки полыхали в Центральном районе Барнаула 0
09:00
"Мы выбираем, нас выбирают": на основе чего рекрутеры принимают решения 23
08:54
Утро в Барнауле 20 января началось с семибалльных пробок 7
08:49
Загоревшийся грузовой автомобиль в Барнауле тушили 10 человек 0
08:41
Минобороны РФ сообщило о разработке гиперзвукового оружия в стране 44
08:18
Пассажирский самолет с членом Верховного суда на борту разбился в Бразилии 0
07:36
Трехкомнатную квартиру с теплым полом продают в Барнауле за 13,5 млн руб. 15
07:06
"Такого еще не показывали" – Денис Кукояка о сериале "Гражданский брак" 7
06:32
Забытую в ресторане сумку с 4 млн рублей вернули бизнесмену из Барнаула 20
06:01
Цены до небес: сколько стоят самые дорогие коттеджи Барнаула? 19
05:06
Снег, ветер и гололед ожидают в Алтайском крае 20 января 0
01:03
Джордж Клуни станет отцом двойни в 55 лет 0
00:11
Почему мы стареем раньше времени? Ученые ответили на этот вопрос 5
23:02
Телефон из сусального золота хотят подарить патриарху Кириллу 15
22:01
Больше 1,8 млн россиян искупались в проруби на Крещение 8
21:04
Мать, убившую двоих детей в Братске, отправили лечиться 1
20:04
Медведев подписал указ об отставке замминистра экономики Игоря Ревы 0
19:45
Песков о словах Байдена: Россия "никогда никого не запугивала" 19
19:30
Часть здания конного клуба обрушилась в Бердске, есть погибшие 0
19:08
Коротко о главном: Крещение, Тальменка-Банк и задержание полисмена Арестова
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 19 января

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.