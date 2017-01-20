Фото: altaisport.ru

Легкоатлетка из Алтайского края Полина Миллер установила новый рекорд России в беге на 200 метров среди взрослых спортсменок, показав результат 23,86 секунды. Рекорд девушка установила на прошедшем в Иркутске зимнем чемпионате и первенстве Сибирского федерального круга по легкой атлетике, пишет Алтайспорт.

Уточняется, что прежний рекорд страны на 200 метрах в помещении у девушек до 18 лет принадлежал также воспитаннице Алтайского училища олимпийского резерва Оксане Ковалевой – 24,03 секунды. В начале 90-х спортсменка входила в национальную сборную РФ. В 1990 году она была на дистанции 200 метров чемпионкой страны, в 1991 году выиграла чемпионат Европы, а в 1992 году участвовала в Олимпийских играх в Барселоне.

Миллер на соревнованиях в Иркутске заняла первое место в двух дисциплинах: кроме 200-метровки она выиграла бег на 60 метров с результатом 7,66 секунды.

Отмечается, что другие алтайские спортсмены тоже показали высокие результаты. Так, две победы на турнире одержал Ильдар Надыров, ставший лучшим среди взрослых спортсменов на дистанциях 2000 метров с препятствиями и в беге на 3000 метров. При этом в стипль-чезе он установил рекорд манежа "Байкал-Арена" – 5 минут 35,53 секунды.

Две дистанции среди девушек до 18 лет выиграла Анжелика Паренчук: бег на 400 метров (57,17) и 800 метров (2.17,84). Среди молодежи в беге на 60 метров с барьерами победителями стали Виктория Погребняк (8,36 секунды) и Евгений Пронских (8,17 секунды). Екатерина Уткина стала победительницей в прыжках в высоту (175 сантиметров).

В командном первенстве алтайская сборная получила бронзу. Первое место заняли спортсмены из Иркутска, второе – из Красноярска.