Фото: umerop.ru
Ужас царит среди участников Давосского форума из-за "глобальной политической катастрофы" и разрушения мирового порядка, который существовал с окончания Второй мировой войны. Об этом сообщил в интервью BFM глава "Роснано" Анатолий Чубайс, передает "Лента.ру".
По его словам, такой ужас, который ощущается у абсолютного большинства участников, наблюдался лишь в 2009 году, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. "У всех на устах был вопрос: что это такое, это кризис в системе или кризис системы в целом?" — приводит его слова издание.
Чубайс отметил, что разрушение прежнего мирового порядка хорошо продемонстрировало выступление председателя КНР Си Цзиньпина, ставшее "одой рыночной экономике". Глава "Роснано" добавил, что почти в это же время избранный президент США Дональд Трамп в интервью заявил, что Штаты все обижают и он намерен повысить импортные пошлины. Республиканец отметил, что если немецкие или иные автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в США. "Мир перевернулся", — констатировал Чубайс.
47-й Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 17 по 20 января. Его главной темой стало "Чуткое и ответственное руководство". Издание добавляет, что мероприятие должно собрать рекордные три тысячи участников – политиков, бизнесменов, представителей международных организаций и гражданского общества.
РБК отмечает, что официальную российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Игорь Шувалов.
Комментарии
Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся", — констатировал глава "Роснано". ++++++++++++++ Касается автомобилей , если бы они производились , допустим,в Мексике,но оттуда шли на экспорт в США. Нечто подобное вводили и наши власти , из-за чего некоторые производители разместили "отвёрточную сборку" в России.
Короче - жуть !
Хорошая новость?
Кому -как : Трамп укрепит экономику страны и оборону, она станет более могущественной в мире. Это для Запада. Для России пробитое дно экономики не позволит тягаться с мощью. В этом и состоит план "улучшения" отношений с нами - с позиции силы.
Зачесались паразиты всех мастей. Капец походу крадется к фьючерсам.
Одна лиса из массонов на виду, просто озвучила мнение остального теневого глобального правительства... Власть уходит из рук вместо мирового Макдональдса которым люди объелись открываются национальные кухни, О ужосс....
Господи, люди, кого вы слушаете? Вам мало было прихватизации, "чубайсикации всей страны", РОСНАНО с его нано "открытиями" и отнюдь не нано деньгами? И вы еще верите впечатлениям этого господина? Да он сам и есть Ужас!
Всю страну на ваучер натянул, а теперь очко играет. Рано или поздно будешь висеть на фонарном столбе возле кремля.
Рано или поздно будешь висеть на фонарном столбе возле кремля. ------------------- Вот еще лет 15 Путен пособирается силами и сделает это! А кто еще, если не Путен
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 14:34
Чудо в перьях, ты не понимаешь сути происходящих экономических процессов. Ну да ладно. Главное, что даже ваш флагман Чубайс подтвердил, что мир стал другим. Эпоха либеральной глобализации закончилась.
20.01.2017 15:37 - гость -
Не мешайте пользователю CALIBR. Он теперь везде видит только Трампа. Тихое помешательство.
Казимир, ты на авиафоруме под каким ником пишешь? Хочу посмотреть, уважают ли тебя тамошние мужики.
Что-то вспомнился старый анекдот: Хм, ужас? Ну, ужас. Но не "ужас-ужас-ужас"!
когда этого рыжика посадят наконец то ?
Кстати, никто из комментаторов не обратил внимания на одну деталь, и АМИК ее тоже обошел вниманием (не видел новости об этом). А именно, о речи Си Цзинпина. Внезапно, Китай становится главным сторонником глобализма и либерализма.