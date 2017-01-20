Ухудшение погодных условий ожидается в Алтайском крае в начале новой рабочей недели, сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

"Уже 23 января юго-западные потоки воздушных масс принесут в регион еще более теплый воздух. Днем в понедельник температура воздуха повысится до +1…-6, в предгорьях до +4 градусов", – рассказала синоптик.

Это принесет в регион неблагоприятные погодные условия. Ожидается снегопад, который в предгорьях пройдет с мокрым снегом. Ветер усилится, по югу порывы достигнут 22 метров в секунду, местами поднимется метель, на дорогах снежные заносы.

Во вторник ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. Снегопад и ветер, по предварительным прогнозам, усилятся.