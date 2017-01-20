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Должность первого заместителя прокурора Алтайского края занял Александр Фомин, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Официально кадровое решение было принято накануне. До последнего времени Фомин был одним из нескольких замов прокурора края Якова Хорошева.

Отметим, что за 2015 год доход Александра Фомина составил 2,402 миллиона рублей, а его супруги – 1,213 миллиона. Согласно последней декларации, господин Фомин имел в собственности квартиру, гаражный бокс и автомобиль Nissan X-Trail. В декларации его жены имелись сведения о наличии у нее машины Nissan JUKE.

Александр Николаевич Фомин родился в 1972 году. Имеет высшее юридическое образование. В органах прокуратуры с января 1994 года. Работал в должностях прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений по гражданским и арбитражным делам, помощника, старшего помощника прокурора края по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе, начальника отделов по обеспечению участия прокуроров в арбитражном процессе и по надзору за исполнением федерального законодательства.

В декабре 2006 года был назначен начальником вновь образованного в прокуратуре края управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Занимал пост заместителя прокурора края. Женат, воспитывает двоих детей.