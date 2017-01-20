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Новости

Новосибирец решил выколоть кредитору глаза ради 18 миллионов рублей

, ИА "Амител"
Мужчину задержали после того, как он передал "наемнику" (полицейскому) 98 тысяч рублей

Фото: tipskeren.com

Предприниматель в Новосибирске не смог отдать кредитору долг в 18 миллионов рублей и решил выколоть ему глаза, сообщает "НГС.Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по НСО.

В конце 2016 года полицейские узнали, что 58-летний мужчина искал исполнителя преступления. Правоохранители установили, что предприниматель взял в долг 18 миллионов рублей на развитие бизнеса, но не смог вернуть деньги. Тогда он решил изувечить кредитора. Для этого бизнесмен искал наемника, который должен был бить кредитора по голове, выколоть ему глаза и использовать электрошокер. 

Роль "исполнителя" сыграл полицейский, который встретился с новосибирцем и обсудил детали преступления. Через несколько дней заказчик, полагая, что преступление выполнено, передал "наемнику" 98 тысяч рублей. Затем предпринимателя задержали.

По факту приготовления к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью следователи возбудили дело. Ведется расследование. Бизнесмен в данный момент находится под стражей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2017 15:21
- гость -

должен был бить кредитора по голове, выколоть ему глаза и использовать электрошокер

Тут шокер вообще ни при делах, без глаз и под током? И я не понял, если кредитор-инвалид можно долг не отдавать? Это где такая норма записана?

0  0
20.01.2017 15:30
- гость -

заказчик, полагая, что преступление выполнено, передал "наемнику" 98 тысяч рублей

А почему он так полагал, ему что, глаза кредитора показали?

0  0
20.01.2017 15:31
AlPet

"одноглазое лихо" наших времен

0  0
20.01.2017 15:37
- гость -

Выбор новостей на Амике как всегда радует душу.

31  0
20.01.2017 15:39
- гость -

Эх, яблочко Да с голубикою, Подходи, буржуй, Глазик выколю! Глазик выколю, Другой останется, Чтоб видал, г...но, Кому кланяться!

0  0
20.01.2017 17:05
- гость -

Дурак. Полицейскому надо не меньше ляма за это давать. Они больше всех берут. А за 98т.р. сам бог велел сдать.

0  0
20.01.2017 18:09
Doka

Кредитор почему-то не банк, видимо, безработный. Иногда дают в долг выкручивая руки...

0  0
20.01.2017 18:21
almas

У человека был умысел совершить противоправные действия, о нем узнали полицейские, и на этом этапе можно было бы прекратить развитие этого преступления. А за умысел не судят и начали полицейские его развивать, иначе не было бы громкого дела, нельзя было бы поставить галочку о раскрытии и, возможно, не было бы поощрения и досрочного присвоения очередного звания…

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