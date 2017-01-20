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Предприниматель в Новосибирске не смог отдать кредитору долг в 18 миллионов рублей и решил выколоть ему глаза, сообщает "НГС.Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по НСО.

В конце 2016 года полицейские узнали, что 58-летний мужчина искал исполнителя преступления. Правоохранители установили, что предприниматель взял в долг 18 миллионов рублей на развитие бизнеса, но не смог вернуть деньги. Тогда он решил изувечить кредитора. Для этого бизнесмен искал наемника, который должен был бить кредитора по голове, выколоть ему глаза и использовать электрошокер.

Роль "исполнителя" сыграл полицейский, который встретился с новосибирцем и обсудил детали преступления. Через несколько дней заказчик, полагая, что преступление выполнено, передал "наемнику" 98 тысяч рублей. Затем предпринимателя задержали.

По факту приготовления к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью следователи возбудили дело. Ведется расследование. Бизнесмен в данный момент находится под стражей.