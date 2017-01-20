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Группа мошенников, намеревавшаяся украсть из бюджета 113 миллионов рублей, приговорена в Барнауле к условным срокам.
Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстали руководитель страхового общества Николай Самойленко, директор территориального обособленного подразделения Алексей Кочубей и работники организации Ольга Хамрителева и Ирина Капанен.
Все они признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фигурантам инкриминировали попытку похищения субсидий, выделяемых государством на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей.
Для этого в 2012 году злоумышленники подделали все документы, необходимые для необоснованного получения выплат. Однако сотрудники краевого управления ФСБ сумели предотвратить масштабную аферу.
В итоге Самойленко и Кочубей получили по 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Хамрителева – два года условно с испытательным сроком один год, а Капанен — три года лишения свободы условно.
Комментарии
история номер два ? и что они так все хотят ? Может это неумелое управление ГУСХ и в доле?
Конечно.
Садить надо за такое на 10 лет, чтобы хорошенько подумали!
а если бы украли, тогда совсем бы оправдали)))
какое жесткое у нас кривосудие, условный срок дало. а ведь могло бы и премию выписать, за инновацию
Реально это какой то плевок в лицо и надсмешка над законами а не приговор.Реальные сроки должны быть и не 2-3 года в пять раз больше, чтоб не повадно было,следующий бы может уже задумался а, к реальным срокам обязательно и конфискацию.Что за суд ?Издевательство!
конфискацию и отстранение.