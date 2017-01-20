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Группа мошенников, намеревавшаяся украсть из бюджета 113 миллионов рублей, приговорена в Барнауле к условным срокам.

Как сообщили в краевой прокуратуре, перед судом предстали руководитель страхового общества Николай Самойленко, директор территориального обособленного подразделения Алексей Кочубей и работники организации Ольга Хамрителева и Ирина Капанен.

Все они признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Фигурантам инкриминировали попытку похищения субсидий, выделяемых государством на компенсацию части затрат сельхозтоваропроизводителей.

Для этого в 2012 году злоумышленники подделали все документы, необходимые для необоснованного получения выплат. Однако сотрудники краевого управления ФСБ сумели предотвратить масштабную аферу.

В итоге Самойленко и Кочубей получили по 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком три года, Хамрителева – два года условно с испытательным сроком один год, а Капанен — три года лишения свободы условно.