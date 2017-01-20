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Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко одобрил решение барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова подать документы для выступлений под нейтральным флагом, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
По словам Мутко, "надо либо заканчивать со спортом, либо где-то участвовать". Он назвал Шубенкова топовым спортсменом, которому нет равных в РФ, и отметил, что если у него есть шанс участвовать в соревнованиях, то "мы и так будем знать, что он россиянин". "Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, — мы будем только рады", – цитирует издание российского вице-премьера.
Чиновник добавил, что допуск Шубенкова до участия в турнирах будет означать, что к 26-летнему спортсмену нет никаких вопросов. Вице-премьер добавил, что не нужно "самим себе создавать проблему", называя действия легкоатлета непатриотичными. "Если международная федерация дает шанс участвовать в каких-то стартах — мы возражать не будем. Только поддержим их", – заключил Мутко.
18 января выяснилось, что Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Депутат ГД, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев с опаской предположил, что это повлечет за собой цепную реакцию среди других российских спортсменов.
Издание добавляет, что в конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом получили две россиянки: прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова. Об аналогичном разрешении IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.
Сейчас Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций бессрочно дисквалифицирована. В связи с этим российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях.
Комментарии
Крест православный не снимают-веру не продают и не меняют. Так же и Родину и флаг. Зря это ты Шуба, зря. Упал в глазах ты для нас....
Даже сам (!) Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза ,господин Мутко приветствовал решение, а вот местные ура-пацриоты квасного розлива и сами не спортсмены и Шубенкова в предатели записали. * и кто вы после этого - умывальников начальники или мочалок командиры ? ))
ну что "пацтриоты головного мозга" в вашем клане еще один предатель??!!! Виталий свет Леонтьевич Мутко??!!!
всё, раз наверху одобрили, то поцреотам не до Шубы
Потому что у Мутко никаких нравственных устоев не наблюдается, для него это не предательство, а бизнес.
20.01.2017 16:15 Гонец из Пензы, да тут ты прав, пару дней назад, готовы были в клочья разорвать, прям ...амно летело из подколес гостей!!!! А теперь "я не я и .....опа, не моя" не правда ли гости, которые отписывались пару дней назад под темой Шубенкова
"мы и так будем знать, что он россиянин" Таких россиян у нас много, просто они не живут в России и за другие страны выступают. Но мы же знаем, что они россияне
Для меня лично - Шубенков стал ПРЕДАТЕЛЕМ своей страны!
Авторитету Мутко падать ниже некуда
Эх не будет сегодня в данной теме ни Эклеров, ни Олечек, ни cdfd, ни лесных, ни других гостей, которые готовы в едином порыве показать место отступнику
Нужно вести жесткую политики а не сопли на кулак наматывать, тогда никакие вады и т.п. никогда не пикнут, а с такими чиновниками как мутко и ко, о РФ будет весь спортивный мир ноги вытирать.
теперь Мутко лучший друг Шатал Трубы
а владимира владимировича г-н мутко полностью устраивает. так что, не кидайте какашками в мутка - не попадёте в президента
20.01.2017 16:42 - гость -, а по теме мяукнуть то есть, что???? Поди 17.01.2017г. на амики рвал на себе последние волосы, в обвинениях Шубенкова????
У Мутки самой ни флага ни родины и не еврей и не хохол
Шатал Труба 20 января 2017 г. 16:34 Эх не будет сегодня в данной теме ни Эклеров, ни Олечек, ни cdfd, ни лесных, ни других гостей, которые готовы в едином порыве показать место отступнику +++++++++++++ Собственно , "патриотизм , как последнее прибежище негодяев", вполне соответствует местным представителям угорелого "бомонда".
20.01.2017 16:51 CALIBR, после баталий 17.01.2017г. на тему Шубенкова, абсолютно согласен!!!
ну так что, Мутко полностью реабилитирован? Ему можно продолжать работать? В принципе он уже не и нужен, и финансировать спорт не нужно, пусть спонсоров ищут
20.01.2017 16:42 - гость -
Та нииии. Соберутся теперь Калибр, Мутко и Гонец. И как начнут трубу шатать.)
Шатал Труба, CALIBR, вы так рассуждаете, как будто Мутко кто-то когда-то поддерживал. Ни патриоты, ни вы. Причем все над ним откровенно ржали
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 16:51 Шатал Труба 20 января 2017 г. 16:34 Эх не будет сегодня в данной теме ни Эклеров, ни Олечек, ни cdfd, ни лесных, ни других гостей, которые готовы в едином порыве показать место отступнику +++++++++++++ Собственно , "патриотизм , как последнее прибежище негодяев", вполне соответствует местным представителям угорелого "бомонда".
Ты опять чудо в перьях на себя роль Господа Бога примерил, ниче не попутал?, ты так же смешон как и господин глава РФС который одобрил......А шуба....- просто как женщина с низкой социальной ответственностью.
При чем тут мутко? Шубенков-предатель и точка, а иначе можно и Власова оправдать.
20.01.2017 16:56 - гость -, гость а у тебя храбрости то хватит как то индефицироваться из безликой массы
ананимнусов, поседим потрещим на данную тему??!!!
Шатал Труба 20 января 2017 г. 16:47 20.01.2017 16:42 - гость -, а по теме мяукнуть то есть, что???? Поди 17.01.2017г. на амики рвал на себе последние волосы, в обвинениях Шубенкова????
Ты Трубашатал шкурку передерни, шубу здесь никто не обвиняет, а просто высказывают мнение, что впрочем делаешь и ты...По мне так шуба негодяй...мнение.
- гость - 20 января 2017 г. 16:56 Шатал Труба, CALIBR, вы так рассуждаете, как будто Мутко кто-то когда-то поддерживал. Ни патриоты, ни вы. Причем все над ним откровенно ржали +++++++++++++++++ Собственно , после позора с РУСАДа в котором Мутко (РУСАДе) играл не последнюю роль как чиновник от власти , я надеялся ,что его "уйдут" от спорта ,но,тем не менее,Президент лично подписал ему повышение на шесток повыше. Поэтому ,сегодня,смеясь над Мутко вы смеётесь над президентом , а значит автоматически переходите в пятую кАлонну предателей и пособников Запада.Вот так.
Шатал Труба 20 января 2017 г. 17:02 20.01.2017 16:56 - гость -, гость а у тебя храбрости то хватит как то индефицироваться из безликой массы ананимнусов, поседим потрещим на данную тему??!!!
Все, теперь ты знаешь кто я.
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 17:10
Казя, а ты что это двойными стандартами живешь, Шатал,Гонец,Массаж....тоже гостюшки по твоей классификации, а ты ниче..поддерживаешь их...
20.01.2017 17:09 - гость -, понятно, по теме тебе мяукнуть, нечего, поэтому опускаемся до оскорблений. Так если для тебя Шубенков
негодяй, так наберись мужества представься, расскажи чего добился в этой жизни, а потом посмотрим имеешь ли моральное право называть человека негодяйем называть???
ЗЫ, а вашу склонность к
шкурко передергиваниюлечить надо!!!!!
Патриотизм, непатриотизм - глупости это все! В мемориз. Денег им ещё дай.
20.01.2017 17:11 Трубуушатал, ну давай рассказывай, 17.01.17г. клеймил позором Шубенкова???
"как будто Мутко кто-то когда-то поддерживал." вы не доверяете выбору нашего президента???
"Причем все над ним откровенно ржали" - над кем над ним ржали??? И кто ржал??
ЗЫ Вопросы, понятны??? Ответите???
Для Мудько истенные ценности - бабло, слава и власть. Плебеи негодуэ
Шатал Труба, о! да Вы Президента нашего поддерживаете! приятно удивили
Шатал Труба 20 января 2017 г. 17:18 20.01.2017 17:09 - гость -, понятно, по теме тебе мяукнуть, нечего, поэтому опускаемся до оскорблений. Так если для тебя Шубенков негодяй, так наберись мужества представься, расскажи чего добился в этой жизни, а потом посмотрим имеешь ли моральное право называть человека негодяй ем называть???
ЗЫ, а вашу склонность к шкурко передергиванию лечить надо!!!!!
Я имею права говорить то что думаю, собственно для этого создано это поле это раз, во вторых только Казя может рассказывать о своих выдающихся успехах в жизни на всеуслышанье это два, я простой обыватель, без выдающихся достижений....так сказать среднестатистический гражданин это три, право я имею ...это четыре.... Ну а пять....передергивание как раз ваше кредо, вы уже даже зачастили.....
Казя, а ты что это двойными стандартами живешь, Шатал,Гонец,Массаж....тоже гостюшки по твоей классификации, а ты ниче..поддерживаешь их... +++++++++++++ Мы все гости в этой жизни ), но есть комментаторы ,которые "гости",а есть те , которые имеют свой НИК пусть даже и неподсвеченный.
20.01.2017 17:23 - гость -, ну с вами гость, все понятно!!! я про себя не писал!!!
""как будто Мутко кто-то когда-то поддерживал." вы не доверяете выбору нашего президента???" - правильно прочитать сможишь
Шатал Труба 20 января 2017 г. 17:22
Клеймил,клеймю и клеймить буду....Шубу, все?
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 17:28 Казя, а ты что это двойными стандартами живешь, Шатал,Гонец,Массаж....тоже гостюшки по твоей классификации, а ты ниче..поддерживаешь их... +++++++++++++ Мы все гости в этой жизни ), но есть комментаторы ,которые "гости",а есть те , которые имеют свой НИК пусть даже и неподсвеченный.
Можно я возьму твой старый ник КАЗИМИР АЛМАЗОВ, только не синенький?
20.01.2017 17:27 - гость -, понятно!!!! слился, орелик!!! мяукнуть то по теме то нечего!!!!!
ЗЫ Удачи вам, берегите шкурку С вами разговор закончен
Я имею права говорить то что думаю, собственно для этого создано это поле это раз, во вторых только Казя может рассказывать о своих выдающихся успехах в жизни на всеуслышанье это два. ++++++++++++++++ Если в твоём понимании вырастил нормальных детей и имею кучу внуков является выдающимся успехом в жизни , то мне жалко тебя - ты действительно обыватель , завидующий тому , чего у тебя не хватает,как у неудачника * смири гордыню и принципы.
Шатал Труба 20 января 2017 г. 17:33 20.01.2017 17:27 - гость -, понятно!!!! слился, орелик!!! мяукнуть то по теме то нечего!!!!!
ЗЫ Удачи вам, берегите шкурку С вами разговор закончен
Вроде такой борзый, а базара не вывез....., по ходу ты телка. Тема одна, шуба негодяй.
CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 17:36Если в твоём понимании вырастил нормальных детей и имею кучу внуков является выдающимся успехом в жизни , то мне жалко тебя - ты действительно обыватель , завидующий тому , чего у тебя не хватает,как у неудачника * смири гордыню и принципы.
Казя, кто видел твоих детей и кто знает какие они у тебя!!???..это раз, во вторых только идиот здесь будет говорить о своей семье, ты в натуре ненормальный.....
20.01.2017 17:29 - гость -, че сил хватило только один раз подписаться??!!!
Как понимаю ответа от вас я на свои вопросы не получу??!!!
ЗЫ можете не отвечать, принял решение с гостями в диалог не вступать. Глупо это. не понимаешь с каким человеком разговариваешь!!!
ЗЫЫ А логика железная
Обращаюсь к гостям, с которыми переписывался на данной ветки: удачи вам гости: вы похожи на свору собак
это раз, во вторых только идиот здесь будет говорить о своей семье, ты в натуре ненормальный..... +++++++++++++ Ты что то узнал о моей семье ,кроме того,что она у меня есть ? * у тебя траншея в голове. В натуре... )
калибру! вы вот население омерики негодяями не считаете! а у них подобный патриотизем так называемого квасного разлива сплошь и рядом, флагами машут, пяткой в груть себя бьют, оркестры играют, его энтот патриотизем там со школы воспитывают, за колледж, за университет, и прочая,! а вы тут мацовский взгляд вечно пропагандируете! смешно очень, когда вы разговор заводите за свой патриотизем, без Путина, ватнегов и "духовных скрепов", я Родину люблю, но однобоко, православный но атеист! про трусы ваши любимые уже не буду! ха-ха!
А смогли б мудьки с шубами немцев в ВОВ победить?
20.01.2017 17:49 дед, ответь мне на один вопрос, пжл:
Ты фермер, к тебя приходят одновременно наши и казахи за мукой: Наши - готовы у тебя ее за 5000 рублей купить??? Казахи - готовы за 100 зеленной не резанной бумаги купить??? Кому продаш, патриот?????
Да, рынок бурлит. Шубенков - дело личное, но государство просрало спорт начиная с Мутко.
дед , живу я в стране Россия ,поэтому написал о своих "негодяях" по теме ветки. Просто есть желание что-то улучшить в нашей стране, а не в Америке.
* с какого дуба рухнули что я НАСЕЛЕНИЕ России считаю за негодяев - объясниться можете или язык так и болтается, отвязанный от мозгов ?
Наши - готовы у тебя ее за 5000 рублей купить??? Казахи - готовы за 100 зеленной не резанной бумаги купить??? Кому продаш, патриот????? ++++++++++++
Нда, Мутко - эт нечто, без второго русского сложно сказать, длинно будет. Моё скромное мнение в адрес Шубенкова? - ну, он сделал разумный шаг, вполне, только вот стало безразлично: победит/не победит, наш/не наш, - просто безразлично.
Нда, Мутко - эт нечто, без второго русского сложно сказать, длинно будет. +++++++++++++ Ну вот , ещё одна патриотически настроенная личность ,вошла в конфликт с Президентом ,поблагодарившим Мутко за работу и назначившего его на более ответственную должность собственным указом. * вирус какой-то?! )
Второй день какого то бегуна обсуждают. Кенгуру все равно быстрее бегает.
дед , за рынок отвечать не желает ,ушёл в несознанку. ))
Да деда вообще больше беспокоит как американцы живут, вот он истинный американофил.
дед зарегистрированный 20 января 2017 г. 17:49 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений калибру! вы вот население омерики негодяями не считаете! а у них подобный патриотизем так называемого квасного разлива сплошь и рядом, флагами машут, пяткой в груть себя бьют, оркестры играют, его энтот патриотизем там со школы воспитывают, за колледж, за университет, и прочая,! а вы тут мацовский взгляд вечно пропагандируете! смешно очень, когда вы разговор заводите за свой патриотизем, без Путина, ватнегов и "духовных скрепов", я Родину люблю, но однобоко, православный но атеист! про трусы ваши любимые уже не буду! ха-ха! --- Дед все правильно сказал
Дед все правильно сказал ++++++++++++++++ Земля ударилась бы о небесную твердь , если бы bds22 сказал иначе.
а вы тут мацовский взгляд вечно пропагандируете! смешно очень, когда вы разговор заводите за свой патриотизем, без Путина, ватнегов и "духовных скрепов", я Родину люблю, но однобоко, православный но атеист! про трусы ваши любимые уже не буду! ха-ха!
В моей Родине - СССР не было ни скрепов, ни Путина, ни ватнегов. Государство было. Гордость. Вот интересно - а вы ту Родину любили?
Вот интересно - а вы ту Родину любили? +++++++++++++ Он у той Родины метизы ( свёрла) с завода коммуниздил и ему за это ничего не было. Очевидно,ту Родину он и любил безумною любовью.
20.01.2017 17:57 Шатал Труба
А почему вы патриотизм и идиотизм путаете?
20.01.2017 19:23 CALIBR
А вы на все вопросы, вам поставленные, ответили? Почему то я ни номера телефона ни номера карты не наблюдаю. Да и доказательств вашего болтания языковой мышцей так и не было представлено.
Помним, помним как в Барнаул с Исинбаевой приезжали. Говорили совершенно другие слова. Про Родину, про мельдоний, про команду, про совесть, честь.... Понять, простить, а что еще делать? Кстати, Исинбаева, притихла не рыдает, слов правильных не говорит, неужели опять Волгоград на гейевропу поменяла?
Честно говоря решением российского министра не удивлен. Открытый, прямой, прогрессивно мыслящий патриот российского спорта по другому не может поступить .
Шубенков правильно сделал, почему убив большую часть жизни на спорт и решив жить и зарабатывать спортом он на пике карьеры должен стать безработным ? нахрен такой патриотизм, патриоты у нас милиардами воруют и не сидят !