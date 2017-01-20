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Новости

Мутко одобрил решение Шубенкова выступать под нейтральным флагом

, ИА "Амител"
Вице-премьер РФ отметил, что со спортом надо "либо заканчивать, либо где-то участвовать"

Фото: instagram.com

Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко одобрил решение барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова подать документы для выступлений под нейтральным флагом, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По словам Мутко, "надо либо заканчивать со спортом, либо где-то участвовать". Он назвал Шубенкова топовым спортсменом, которому нет равных в РФ, и отметил, что если у него есть шанс участвовать в соревнованиях, то "мы и так будем знать, что он россиянин". "Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, — мы будем только рады", – цитирует издание российского вице-премьера.

Чиновник добавил, что допуск Шубенкова до участия в турнирах будет означать, что к 26-летнему спортсмену нет никаких вопросов. Вице-премьер добавил, что не нужно "самим себе создавать проблему", называя действия легкоатлета непатриотичными. "Если международная федерация дает шанс участвовать в каких-то стартах — мы возражать не будем. Только поддержим их", – заключил Мутко.

18 января выяснилось, что Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Депутат ГД, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев с опаской предположил, что это повлечет за собой цепную реакцию среди других российских спортсменов.

Издание добавляет, что в конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом получили две россиянки: прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова. Об аналогичном разрешении IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.

Сейчас Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций бессрочно дисквалифицирована. В связи с этим российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2017 15:53
- гость -

Крест православный не снимают-веру не продают и не меняют. Так же и Родину и флаг. Зря это ты Шуба, зря. Упал в глазах ты для нас....

0  0
20.01.2017 15:58
CALIBR

Даже сам (!) Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза ,господин Мутко приветствовал решение, а вот местные ура-пацриоты квасного розлива и сами не спортсмены и Шубенкова в предатели записали. * и кто вы после этого - умывальников начальники или мочалок командиры ? ))

0  0
20.01.2017 16:00
Шатал Труба

ну что "пацтриоты головного мозга" в вашем клане еще один предатель??!!! Виталий свет Леонтьевич Мутко??!!!

0  0
20.01.2017 16:15
Гонец из Пензы

всё, раз наверху одобрили, то поцреотам не до Шубы

0  0
20.01.2017 16:15
Вова, верим!

Потому что у Мутко никаких нравственных устоев не наблюдается, для него это не предательство, а бизнес.

0  0
20.01.2017 16:23
Шатал Труба

20.01.2017 16:15 Гонец из Пензы, да тут ты прав, пару дней назад, готовы были в клочья разорвать, прям ...амно летело из подколес гостей!!!! А теперь "я не я и .....опа, не моя" не правда ли гости, которые отписывались пару дней назад под темой Шубенкова

0  0
20.01.2017 16:26
- гость -

"мы и так будем знать, что он россиянин" Таких россиян у нас много, просто они не живут в России и за другие страны выступают. Но мы же знаем, что они россияне

0  0
20.01.2017 16:31
гостья

Для меня лично - Шубенков стал ПРЕДАТЕЛЕМ своей страны!

0  0
20.01.2017 16:33
- гость -

Авторитету Мутко падать ниже некуда

0  0
20.01.2017 16:34
Шатал Труба

Эх не будет сегодня в данной теме ни Эклеров, ни Олечек, ни cdfd, ни лесных, ни других гостей, которые готовы в едином порыве показать место отступнику

0  0
20.01.2017 16:34
- гость -

Нужно вести жесткую политики а не сопли на кулак наматывать, тогда никакие вады и т.п. никогда не пикнут, а с такими чиновниками как мутко и ко, о РФ будет весь спортивный мир ноги вытирать.

0  0
20.01.2017 16:42
- гость -

теперь Мутко лучший друг Шатал Трубы

0  0
20.01.2017 16:47
Гонец из Пензы

а владимира владимировича г-н мутко полностью устраивает. так что, не кидайте какашками в мутка - не попадёте в президента

0  0
20.01.2017 16:47
Шатал Труба

20.01.2017 16:42 - гость -, а по теме мяукнуть то есть, что???? Поди 17.01.2017г. на амики рвал на себе последние волосы, в обвинениях Шубенкова????

0  0
20.01.2017 16:50
- гость -

У Мутки самой ни флага ни родины и не еврей и не хохол

0  0
20.01.2017 16:51
CALIBR

Шатал Труба 20 января 2017 г. 16:34 Эх не будет сегодня в данной теме ни Эклеров, ни Олечек, ни cdfd, ни лесных, ни других гостей, которые готовы в едином порыве показать место отступнику +++++++++++++ Собственно , "патриотизм , как последнее прибежище негодяев", вполне соответствует местным представителям угорелого "бомонда".

0  0
20.01.2017 16:53
Шатал Труба

20.01.2017 16:51 CALIBR, после баталий 17.01.2017г. на тему Шубенкова, абсолютно согласен!!!

0  0
20.01.2017 16:55
- гость -

ну так что, Мутко полностью реабилитирован? Ему можно продолжать работать? В принципе он уже не и нужен, и финансировать спорт не нужно, пусть спонсоров ищут

0  0
20.01.2017 16:56
- гость -

20.01.2017 16:42 - гость -

Та нииии. Соберутся теперь Калибр, Мутко и Гонец. И как начнут трубу шатать.)

0  0
20.01.2017 16:56
- гость -

Шатал Труба, CALIBR, вы так рассуждаете, как будто Мутко кто-то когда-то поддерживал. Ни патриоты, ни вы. Причем все над ним откровенно ржали

0  0
20.01.2017 17:01
- гость -

CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 16:51 Шатал Труба 20 января 2017 г. 16:34 Эх не будет сегодня в данной теме ни Эклеров, ни Олечек, ни cdfd, ни лесных, ни других гостей, которые готовы в едином порыве показать место отступнику +++++++++++++ Собственно , "патриотизм , как последнее прибежище негодяев", вполне соответствует местным представителям угорелого "бомонда".

Ты опять чудо в перьях на себя роль Господа Бога примерил, ниче не попутал?, ты так же смешон как и господин глава РФС который одобрил......А шуба....- просто как женщина с низкой социальной ответственностью.

0  0
20.01.2017 17:02
Ватнег

При чем тут мутко? Шубенков-предатель и точка, а иначе можно и Власова оправдать.

0  0
20.01.2017 17:02
Шатал Труба

20.01.2017 16:56 - гость -, гость а у тебя храбрости то хватит как то индефицироваться из безликой массы ананимнусов, поседим потрещим на данную тему??!!!

0  0
20.01.2017 17:09
- гость -

Шатал Труба 20 января 2017 г. 16:47 20.01.2017 16:42 - гость -, а по теме мяукнуть то есть, что???? Поди 17.01.2017г. на амики рвал на себе последние волосы, в обвинениях Шубенкова????

Ты Трубашатал шкурку передерни, шубу здесь никто не обвиняет, а просто высказывают мнение, что впрочем делаешь и ты...По мне так шуба негодяй...мнение.

0  0
20.01.2017 17:10
CALIBR

- гость - 20 января 2017 г. 16:56 Шатал Труба, CALIBR, вы так рассуждаете, как будто Мутко кто-то когда-то поддерживал. Ни патриоты, ни вы. Причем все над ним откровенно ржали +++++++++++++++++ Собственно , после позора с РУСАДа в котором Мутко (РУСАДе) играл не последнюю роль как чиновник от власти , я надеялся ,что его "уйдут" от спорта ,но,тем не менее,Президент лично подписал ему повышение на шесток повыше. Поэтому ,сегодня,смеясь над Мутко вы смеётесь над президентом , а значит автоматически переходите в пятую кАлонну предателей и пособников Запада.Вот так.

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20.01.2017 17:11
Трубуушатал

Шатал Труба 20 января 2017 г. 17:02 20.01.2017 16:56 - гость -, гость а у тебя храбрости то хватит как то индефицироваться из безликой массы ананимнусов, поседим потрещим на данную тему??!!!

Все, теперь ты знаешь кто я.

0  0
20.01.2017 17:18
- гость -

CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 17:10

Казя, а ты что это двойными стандартами живешь, Шатал,Гонец,Массаж....тоже гостюшки по твоей классификации, а ты ниче..поддерживаешь их...

0  0
20.01.2017 17:18
Шатал Труба

20.01.2017 17:09 - гость -, понятно, по теме тебе мяукнуть, нечего, поэтому опускаемся до оскорблений. Так если для тебя Шубенков негодяй, так наберись мужества представься, расскажи чего добился в этой жизни, а потом посмотрим имеешь ли моральное право называть человека негодяй ем называть???

ЗЫ, а вашу склонность к шкурко передергиванию лечить надо!!!!!

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20.01.2017 17:18
эта член прав

Патриотизм, непатриотизм - глупости это все! В мемориз. Денег им ещё дай.

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20.01.2017 17:22
Шатал Труба

20.01.2017 17:11 Трубуушатал, ну давай рассказывай, 17.01.17г. клеймил позором Шубенкова???

"как будто Мутко кто-то когда-то поддерживал." вы не доверяете выбору нашего президента???

"Причем все над ним откровенно ржали" - над кем над ним ржали??? И кто ржал??

ЗЫ Вопросы, понятны??? Ответите???

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20.01.2017 17:22
- гость -

Для Мудько истенные ценности - бабло, слава и власть. Плебеи негодуэ

0  0
20.01.2017 17:23
- гость -

Шатал Труба, о! да Вы Президента нашего поддерживаете! приятно удивили

0  0
20.01.2017 17:27
- гость -

Шатал Труба 20 января 2017 г. 17:18 20.01.2017 17:09 - гость -, понятно, по теме тебе мяукнуть, нечего, поэтому опускаемся до оскорблений. Так если для тебя Шубенков негодяй, так наберись мужества представься, расскажи чего добился в этой жизни, а потом посмотрим имеешь ли моральное право называть человека негодяй ем называть???

ЗЫ, а вашу склонность к шкурко передергиванию лечить надо!!!!!

Я имею права говорить то что думаю, собственно для этого создано это поле это раз, во вторых только Казя может рассказывать о своих выдающихся успехах в жизни на всеуслышанье это два, я простой обыватель, без выдающихся достижений....так сказать среднестатистический гражданин это три, право я имею ...это четыре.... Ну а пять....передергивание как раз ваше кредо, вы уже даже зачастили.....

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20.01.2017 17:28
CALIBR

Казя, а ты что это двойными стандартами живешь, Шатал,Гонец,Массаж....тоже гостюшки по твоей классификации, а ты ниче..поддерживаешь их... +++++++++++++ Мы все гости в этой жизни ), но есть комментаторы ,которые "гости",а есть те , которые имеют свой НИК пусть даже и неподсвеченный.

0  0
20.01.2017 17:28
Шатал Труба

20.01.2017 17:23 - гость -, ну с вами гость, все понятно!!! я про себя не писал!!!

""как будто Мутко кто-то когда-то поддерживал." вы не доверяете выбору нашего президента???" - правильно прочитать сможишь

0  0
20.01.2017 17:29
- гость -

Шатал Труба 20 января 2017 г. 17:22

Клеймил,клеймю и клеймить буду....Шубу, все?

0  0
20.01.2017 17:30
- гость -

CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 17:28 Казя, а ты что это двойными стандартами живешь, Шатал,Гонец,Массаж....тоже гостюшки по твоей классификации, а ты ниче..поддерживаешь их... +++++++++++++ Мы все гости в этой жизни ), но есть комментаторы ,которые "гости",а есть те , которые имеют свой НИК пусть даже и неподсвеченный.

Можно я возьму твой старый ник КАЗИМИР АЛМАЗОВ, только не синенький?

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20.01.2017 17:33
Шатал Труба

20.01.2017 17:27 - гость -, понятно!!!! слился, орелик!!! мяукнуть то по теме то нечего!!!!!

ЗЫ Удачи вам, берегите шкурку С вами разговор закончен

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20.01.2017 17:36
CALIBR

Я имею права говорить то что думаю, собственно для этого создано это поле это раз, во вторых только Казя может рассказывать о своих выдающихся успехах в жизни на всеуслышанье это два. ++++++++++++++++ Если в твоём понимании вырастил нормальных детей и имею кучу внуков является выдающимся успехом в жизни , то мне жалко тебя - ты действительно обыватель , завидующий тому , чего у тебя не хватает,как у неудачника * смири гордыню и принципы.

0  0
20.01.2017 17:37
- гость -

Шатал Труба 20 января 2017 г. 17:33 20.01.2017 17:27 - гость -, понятно!!!! слился, орелик!!! мяукнуть то по теме то нечего!!!!!

ЗЫ Удачи вам, берегите шкурку С вами разговор закончен

Вроде такой борзый, а базара не вывез....., по ходу ты телка. Тема одна, шуба негодяй.

0  0
20.01.2017 17:41
- гость -

CALIBR зарегистрированный 20 января 2017 г. 17:36Если в твоём понимании вырастил нормальных детей и имею кучу внуков является выдающимся успехом в жизни , то мне жалко тебя - ты действительно обыватель , завидующий тому , чего у тебя не хватает,как у неудачника * смири гордыню и принципы.

Казя, кто видел твоих детей и кто знает какие они у тебя!!???..это раз, во вторых только идиот здесь будет говорить о своей семье, ты в натуре ненормальный.....

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20.01.2017 17:41
Шатал Труба

20.01.2017 17:29 - гость -, че сил хватило только один раз подписаться??!!!

Как понимаю ответа от вас я на свои вопросы не получу??!!!

ЗЫ можете не отвечать, принял решение с гостями в диалог не вступать. Глупо это. не понимаешь с каким человеком разговариваешь!!!

ЗЫЫ А логика железная

Обращаюсь к гостям, с которыми переписывался на данной ветки: удачи вам гости: вы похожи на свору собак

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20.01.2017 17:44
CALIBR

это раз, во вторых только идиот здесь будет говорить о своей семье, ты в натуре ненормальный..... +++++++++++++ Ты что то узнал о моей семье ,кроме того,что она у меня есть ? * у тебя траншея в голове. В натуре... )

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20.01.2017 17:49
дед

калибру! вы вот население омерики негодяями не считаете! а у них подобный патриотизем так называемого квасного разлива сплошь и рядом, флагами машут, пяткой в груть себя бьют, оркестры играют, его энтот патриотизем там со школы воспитывают, за колледж, за университет, и прочая,! а вы тут мацовский взгляд вечно пропагандируете! смешно очень, когда вы разговор заводите за свой патриотизем, без Путина, ватнегов и "духовных скрепов", я Родину люблю, но однобоко, православный но атеист! про трусы ваши любимые уже не буду! ха-ха!

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20.01.2017 17:55
- гость -

А смогли б мудьки с шубами немцев в ВОВ победить?

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20.01.2017 17:57
Шатал Труба

20.01.2017 17:49 дед, ответь мне на один вопрос, пжл:

Ты фермер, к тебя приходят одновременно наши и казахи за мукой: Наши - готовы у тебя ее за 5000 рублей купить??? Казахи - готовы за 100 зеленной не резанной бумаги купить??? Кому продаш, патриот?????

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20.01.2017 17:58
Doka

Да, рынок бурлит. Шубенков - дело личное, но государство просрало спорт начиная с Мутко.

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20.01.2017 18:06
CALIBR

дед , живу я в стране Россия ,поэтому написал о своих "негодяях" по теме ветки. Просто есть желание что-то улучшить в нашей стране, а не в Америке.

* с какого дуба рухнули что я НАСЕЛЕНИЕ России считаю за негодяев - объясниться можете или язык так и болтается, отвязанный от мозгов ?

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20.01.2017 18:10
CALIBR

Наши - готовы у тебя ее за 5000 рублей купить??? Казахи - готовы за 100 зеленной не резанной бумаги купить??? Кому продаш, патриот????? ++++++++++++

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20.01.2017 18:27
Foxie

Нда, Мутко - эт нечто, без второго русского сложно сказать, длинно будет. Моё скромное мнение в адрес Шубенкова? - ну, он сделал разумный шаг, вполне, только вот стало безразлично: победит/не победит, наш/не наш, - просто безразлично.

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20.01.2017 18:34
CALIBR

Нда, Мутко - эт нечто, без второго русского сложно сказать, длинно будет. +++++++++++++ Ну вот , ещё одна патриотически настроенная личность ,вошла в конфликт с Президентом ,поблагодарившим Мутко за работу и назначившего его на более ответственную должность собственным указом. * вирус какой-то?! )

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20.01.2017 19:19
PASHA

Второй день какого то бегуна обсуждают. Кенгуру все равно быстрее бегает.

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20.01.2017 19:23
CALIBR

дед , за рынок отвечать не желает ,ушёл в несознанку. ))

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20.01.2017 19:27
PASHA

Да деда вообще больше беспокоит как американцы живут, вот он истинный американофил.

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20.01.2017 20:41
bds22

дед зарегистрированный 20 января 2017 г. 17:49 больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений калибру! вы вот население омерики негодяями не считаете! а у них подобный патриотизем так называемого квасного разлива сплошь и рядом, флагами машут, пяткой в груть себя бьют, оркестры играют, его энтот патриотизем там со школы воспитывают, за колледж, за университет, и прочая,! а вы тут мацовский взгляд вечно пропагандируете! смешно очень, когда вы разговор заводите за свой патриотизем, без Путина, ватнегов и "духовных скрепов", я Родину люблю, но однобоко, православный но атеист! про трусы ваши любимые уже не буду! ха-ха! --- Дед все правильно сказал

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20.01.2017 21:07
CALIBR

Дед все правильно сказал ++++++++++++++++ Земля ударилась бы о небесную твердь , если бы bds22 сказал иначе.

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20.01.2017 21:13
Пионер

а вы тут мацовский взгляд вечно пропагандируете! смешно очень, когда вы разговор заводите за свой патриотизем, без Путина, ватнегов и "духовных скрепов", я Родину люблю, но однобоко, православный но атеист! про трусы ваши любимые уже не буду! ха-ха!

В моей Родине - СССР не было ни скрепов, ни Путина, ни ватнегов. Государство было. Гордость. Вот интересно - а вы ту Родину любили?

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20.01.2017 21:22
CALIBR

Вот интересно - а вы ту Родину любили? +++++++++++++ Он у той Родины метизы ( свёрла) с завода коммуниздил и ему за это ничего не было. Очевидно,ту Родину он и любил безумною любовью.

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21.01.2017 11:45
Garind

20.01.2017 17:57 Шатал Труба

А почему вы патриотизм и идиотизм путаете?

20.01.2017 19:23 CALIBR

А вы на все вопросы, вам поставленные, ответили? Почему то я ни номера телефона ни номера карты не наблюдаю. Да и доказательств вашего болтания языковой мышцей так и не было представлено.

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21.01.2017 13:11
- гость -

Помним, помним как в Барнаул с Исинбаевой приезжали. Говорили совершенно другие слова. Про Родину, про мельдоний, про команду, про совесть, честь.... Понять, простить, а что еще делать? Кстати, Исинбаева, притихла не рыдает, слов правильных не говорит, неужели опять Волгоград на гейевропу поменяла?

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21.01.2017 13:13
- гость -

Честно говоря решением российского министра не удивлен. Открытый, прямой, прогрессивно мыслящий патриот российского спорта по другому не может поступить .

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21.01.2017 14:51
ыыы

Шубенков правильно сделал, почему убив большую часть жизни на спорт и решив жить и зарабатывать спортом он на пике карьеры должен стать безработным ? нахрен такой патриотизм, патриоты у нас милиардами воруют и не сидят !

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