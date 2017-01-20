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Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко одобрил решение барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова подать документы для выступлений под нейтральным флагом, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

По словам Мутко, "надо либо заканчивать со спортом, либо где-то участвовать". Он назвал Шубенкова топовым спортсменом, которому нет равных в РФ, и отметил, что если у него есть шанс участвовать в соревнованиях, то "мы и так будем знать, что он россиянин". "Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, — мы будем только рады", – цитирует издание российского вице-премьера.

Чиновник добавил, что допуск Шубенкова до участия в турнирах будет означать, что к 26-летнему спортсмену нет никаких вопросов. Вице-премьер добавил, что не нужно "самим себе создавать проблему", называя действия легкоатлета непатриотичными. "Если международная федерация дает шанс участвовать в каких-то стартах — мы возражать не будем. Только поддержим их", – заключил Мутко.

18 января выяснилось, что Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Депутат ГД, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев с опаской предположил, что это повлечет за собой цепную реакцию среди других российских спортсменов.

Издание добавляет, что в конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом получили две россиянки: прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова. Об аналогичном разрешении IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.

Сейчас Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций бессрочно дисквалифицирована. В связи с этим российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях.