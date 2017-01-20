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Заместитель начальника УМВД Барнаула Андрей Арестов, подозреваемый во взяточничестве, определен под домашний арест, сообщает корреспондент Amic.ru из Октябрьского районного суда.

Заседание стартовало в 13:30 и длилось почти два часа. В итоге судья Дмитрий Сургуцкий принял решение избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Напомним, что об уголовном деле, подозреваемым по которому проходит высокопоставленный полисмен, стало известно накануне. Андрею Арестову инкриминируют получение взятки на сумму 1,2 миллиона рублей.

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По версии краевого управления Следственного комитета, посредником при получении незаконных денег выступал знакомый полицейского. Задержание правоохранителя проводили работники регионального УФСБ.