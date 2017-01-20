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Поймать на крючок: под какую музыку приятно дожидаться ответа оператора?

, ИА "Амител"
Специалисты студии по созданию аудирекламы рассказали, как правильно выбрать музыкально сопровождение

Сегодня невозможно представить нашу жизнь без обычных телефонных звонков. Мы заказываем себе такси, еду, продукты питания, получаем информацию в различных колл-центрах. И уже совсем привычна ситуация, когда ожидание ответа оператора сопровождается голосовым приветствием или же просто приятной мелодией. Специалисты студии по созданию аудиорекламы рассказали, каким должно быть музыкальное сопровождение.

Музыкальный фон может быть любым: мелодия без слов, классическое произведение, популярная песня, звуки природы. Но необходимо учитывать несколько моментов, первый из которых — технический: телефон достаточно сильно искажает и голоса, и музыку, и звуки. Второй момент – это уместность. Музыкальное сопровождение для голосового приветствия должно соответствовать статусу организации и создавать у звонящего определенный настрой. Если речь идет о банке, мелодия должна быть максимально нейтральной, но в то же время серьезной: люди сюда звонят по вопросам, связанным с деньгами, а это не повод для шуток. Спокойная мелодия способна гасить раздражение, поэтому классические произведения – практически идеальный выбор, если звонящего надо настроить на деловой лад.

Стоит отметить, что не всегда музыкальное сопровождение является уместным. Бывают случаи, когда человек, обращаясь в определенную организацию, совершенно не желает слушать музыку на другом конце провода. Тогда от музыкального фона лучше отказаться. Здесь речь идет об обращении, например, в службы оказания экстренной помощи.

Фоновая музыка почти не подвержена влиянию трендов и моды. Чаще всего выбирается какая-то популярная на данный момент песня или мелодия. Крупные компании, у которых есть собственный гимн, обычно выбирают в качестве музыкального сопровождения именно его. Обычно упор делается не на мелодию, а на информационную составляющую, которая помогает "зацепить" клиента.

При записи аудиоролика стоит определиться с его длиной: короткое приветствие или пожелание хорошего дня всем позвонившим – это одно, а озвучивание подробного меню с инструкциями для сотового оператора – уже более сложная запись.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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