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Численность населения Китайской народной республики (КНР) за минувший год увеличилась на 8,09 миллиона человек, достигнув таким образом 1 миллиарда 328 миллионов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Государственное статистическое управление страны.

Уточняется, что цифры не учитывают численность населения специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао.

За 2016 год в стране родилось 17,86 миллиона детей, а скончалось 9,77 миллиона человек.

Мужское населения Китая насчитывает 708,15 млн, а женское – 674,56 млн, то есть на 104,98 мужчин приходится 100 женщин. Китайские специалисты уже обеспокоены данной проблемой. Согласно их подсчетам, свыше 4 млн китайских мужчин к 2020 году не смогут жениться.

Число китайцев трудоспособного возраста (от 16 до 59) составляет 907,47 млн, а число граждан КНР пенсионного возраста (от 60 лет) – 230,96 млн, то есть 16,7% от общего числа жителей страны.

ТАСС напоминает, что проблема стремительного старения населения заставила власти КНР в 2013 году пересмотреть политику "одна семья – один ребенок". Новые правила разрешают иметь второго ребенка в семьях, где муж или жена были единственными детьми у своих родителей. Ранее для получения права на второго ребенка оба супруга должны были быть единственными детьми в своих семьях.

Также отмечается, что в китайских городах живут 792,98 млн человек, а в сельских районах – 589,73 млн. При этом численность городского населения за год увеличилась на 21,82 млн, а сельского сократилась на 13,73 млн.