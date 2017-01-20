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Двух мужчин подозревают в убийстве водителя, который едва не сбил их в Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление СКР.

Инцидент произошел в ночь со вторника на среду, 18 января. Между двумя пешеходами и 39-летним водителем, который не справился с управлением и чуть не наехал на них, произошел конфликт. По данным следователей, мужчины избили автомобилиста, после чего вывезли его на собственном автомобиле за пределы города и задушили. После этого подозреваемые утопили тело жертвы в водоеме, а машину бросили рядом с автобусной остановкой.

Затем мужчины пошли домой к убитому во Всеволожский район Ленобласти. На территории участка подозреваемые нашли разнорабочего и тоже убили его. Труп мужчины сбросили в колодец. После этого они украли из дома сейф, приводит агентство выдержки из сообщения СК.

В данный момент злоумышленников — молодых людей 26 и 24 лет — задержали. По факту убийств возбуждено уголовное дело. В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемых под стражу.