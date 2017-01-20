В Молодежном театре Алтая приступили к работе над первой из трех весенних премьер. Первые репетиции комедии Ивана Вырыпаева "Иллюзии" начал Иван Стебунов, известный артист театра, кино и начинающий режиссер. Барнаульским зрителям он знаком по постановке трагикомедии "Обыкновенное чудо", премьера которой состоялась 2 апреля 2016 года. Иван был не только режиссером этого спектакля, но и сыграл роль Медведя. По итогам голосования за лучшую премьеру 2016 года спектакль вечернего репертуара "Обыкновенное чудо" набрал наибольшее количество голосов.

"Новый спектакль адресован поклонникам творчества Ивана Вырыпаева — взрослым, думающим и читающим зрителям. Это уже не первое обращение театра к творчеству современного драматурга. Почти два сезона на экспериментальной сцене "Пятый угол" шел спектакль "Кислород", ставший очень популярным среди студенческой молодежи", — рассказывают в театре.

Как пояснили в МТА, новая пьеса Ивана Вырыпаева устроена как шкатулка фокусника: в ней раз за разом обнаруживается второе, третье, четвертое и пятое дно… "Иллюзии" состоят из небольших рассказов-монологов, каждый из которых опрокидывает и ставит под сомнение содержание предыдущего. Вся прелесть авторского текста наполовину состоит как раз в неожиданности сюжетных поворотов.

"Что касается области любовных чувств, то тут все очень зыбко. Отношения двух супружеских пар, всю жизнь друживших семьями, так переплелись, что впору составлять схему со стрелочками: кто, кого, когда любил. Все четверо придумали себе любовь, которую пронесли сквозь долгие годы семейного счастья и вполне счастливого быта. Иллюзии поглотили их жизнь, сделали ее похожей на мексиканский сериал", — комментируют работники театра.

Но пьеса — еще не спектакль. Что увидят зрители Молодежного театра Алтая, узнаем 3, 4 и 5 марта 2017 года в дни премьер на Малой сцене.