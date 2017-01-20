Фото: bdzhola.com
Корпорация Roshen, основанная президентом Украины Петром Порошенко, намерена закрыть свою фабрику в Липецке, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ЛІГА.net.
Отмечается, что данное решение принято из-за ряда экономических и политических причин. Известно, что законсервировать производство планируется на апрель 2017 года.
В компании также акцентируют внимание на том, что производство здесь сократилось с 2013 года втрое. В Roshen это объясняют и запретом со стороны Роспотребнадзора импорта продукции компании в Россию, и давлением органов власти, и общим снижением уровня покупательной способности населения.
Осенью прошлого года на сайте корпорации Roshen было опубликовано сообщение, согласно которому компания в период с 2014 по 2016 год получила и вывела на Украину 72 миллиона долларов дивидендов от работы липецкой фабрики.
Отметим, что в начале 2016 года Петр Порошенко передал свои акции Roshen в управление траста Ротшильдов. Сделал он это после неудачных попыток продать компанию.
Комментарии
Всё правильно , уволенных работников - на биржу труда , ибо не фиг конфеты жрать порошенковские,скоро весна - в поле,а там ,глядишь,и свекла заколосится.
Очень хорошие конфеты. Жаль((
Напишите лучше сколько ученых и экскурсоводов выгонят на улицу после передачи РПЦ Исакиевского собора в Питере.
А может быть от воевать собрался?
Молодец. Слово не расходится с делом. Не получилось продать, передал в траст, но слово сдержал. Хорошие конфеты были. Не стыдно было дарить. Жалко, что люди без работы останутся, ну ничего власть позаботится, поможет липетчанам.