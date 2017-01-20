Фото: lizaalert.org

43-летняя жительница Рубцовска Лилия Сивак пропала без вести, сообщается на форуме поискового отряда "Лиза Алерт".

Уточняется, что местонахождение женщины неизвестно с 11 января текущего года.

Рост рубцовчанки составляет 161 см, она худощавого телосложения с темно-русыми волосами до плеч и голубыми глазами.

Пропавшая была одета в черный берет, ярко-красный пуховик с меховой опушкой на воротнике и рукавах и светло-коричневые сапоги до колен. С собой у женщины была черная сумочка.

Особой приметой Сивак является шрам на верхней губе посередине.