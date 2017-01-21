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Нужен мальчик: как вес отца влияет на пол будущего ребенка?

, ИА "Амител"
Учёные узнали, что у стройных мужчин чаще рождаются девочки

Китайские ученые повели исследование, в ходе которого выяснили, что пол будущего ребенка зависит от того, сколько весит его отец.

Оказывается, что мужчины у которых есть лишний вес, чаще становятся отцами мальчиков. А вот стройные мужчины чаще воспитывают девочек.

Ученые проанализировали данные нескольких тысяч людей и их потомство. Ученые считают, что данный эксперимент позволит создать метод определения пола ребёнка по изучению его отца.

Этот феномен ещё не нашёл научного объяснения, есть только предположения. По одной из версий считается, что может иметь место влияние выработки Y сперматозоидов. Замечено, что таких сперматозоидов у мужчин с лишним весом значительно меньше.


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