Фото: youtube.com

Пользователи социальных сетей "заподозрили" РФ в причастности к запуску праздничного салюта на торжественном мероприятии в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Отмечается, что залпы фейерверка должны были сложиться в слово USA, однако получилась аббревиатура, которая скорее напоминала USR. Пользователи расшифровали ее как United States of Russia (Соединенные Штаты России), а некоторые даже использовали такой хэштег, добавляет агентство. Ряд американцев с иронией стали поздравлять друг друга со вступлением в СШР.

​"Блестящая оплошность. Соединенные штаты России", — написал epaldelta.

Break out the vodka. The fireworks just spelled out #USR instead of USA. Thank you Russia aka USSR. #trumpinauguration #LincolnMemorial pic.twitter.com/w5lnapRwh9