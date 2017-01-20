Фото: youtube.com

Пользователи социальных сетей "заподозрили" РФ в причастности к запуску праздничного салюта на торжественном мероприятии в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

Отмечается, что залпы фейерверка должны были сложиться в слово USA, однако получилась аббревиатура, которая скорее напоминала USR. Пользователи расшифровали ее как United States of Russia (Соединенные Штаты России), а некоторые даже использовали такой хэштег, добавляет агентство. Ряд американцев с иронией стали поздравлять друг друга со вступлением в СШР.

​"Блестящая оплошность. Соединенные штаты России", — написал epaldelta.

Arizona Votes призвал "откупоривать водку". "Фейерверки сложились в USR вместо USA. Спасибо тебе, Россия, она же СССР", — гласит твит.

"Фейерверки не лгут", — иронизирует Колин Хоффман.

Некоторые пользователи связали инцидент с праздничным салютом с недавними обвинениями в хакерских атаках, которые якобы совершила Москва.

"USR? Россия что, и фейерверки тоже хакнула", — отметил пользователь с ником Amir Khaled.

"О, нет! Россия хакнула фейерверки на инаугурации!" — написал его партнер по соцсети.

Ряд юзеров связали произошедшее лично с Владимиром Путиным.

"Похоже, Путин также купил фейерверки Трампа", — написала комедиантка Челси Хэндлер.

Также нашлись и те, кто решил, что данный инцидент является очень серьезным.

"USR? Серьезно? Трамп уже даже не пытается это скрывать. Что произошло с этой страной!" — возмутился Ричард Фрондуто.

Напомним, что инаугурация 45-го американского президента Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне в полдень по местному времени (20:00 мск).