Фото: youtube.com
Пользователи социальных сетей "заподозрили" РФ в причастности к запуску праздничного салюта на торжественном мероприятии в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости.
Отмечается, что залпы фейерверка должны были сложиться в слово USA, однако получилась аббревиатура, которая скорее напоминала USR. Пользователи расшифровали ее как United States of Russia (Соединенные Штаты России), а некоторые даже использовали такой хэштег, добавляет агентство. Ряд американцев с иронией стали поздравлять друг друга со вступлением в СШР.
@JesseLehrich @aravosis Excellent gaffe. #USR United States of Russia— She Won 🗽He Cheated (@epaldelta) 20 января 2017 г.
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"Блестящая оплошность. Соединенные штаты России", — написал epaldelta.
Break out the vodka. The fireworks just spelled out #USR instead of USA. Thank you Russia aka USSR. #trumpinauguration #LincolnMemorial pic.twitter.com/w5lnapRwh9— Arizona Votes (@AZVotes) 19 января 2017 г.
Arizona Votes призвал "откупоривать водку". "Фейерверки сложились в USR вместо USA. Спасибо тебе, Россия, она же СССР", — гласит твит.
"Фейерверки не лгут", — иронизирует Колин Хоффман.
Некоторые пользователи связали инцидент с праздничным салютом с недавними обвинениями в хакерских атаках, которые якобы совершила Москва.
"USR? Россия что, и фейерверки тоже хакнула", — отметил пользователь с ником Amir Khaled.
"О, нет! Россия хакнула фейерверки на инаугурации!" — написал его партнер по соцсети.
Ряд юзеров связали произошедшее лично с Владимиром Путиным.
"Похоже, Путин также купил фейерверки Трампа", — написала комедиантка Челси Хэндлер.
Также нашлись и те, кто решил, что данный инцидент является очень серьезным.
"USR? Серьезно? Трамп уже даже не пытается это скрывать. Что произошло с этой страной!" — возмутился Ричард Фрондуто.
Напомним, что инаугурация 45-го американского президента Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне в полдень по местному времени (20:00 мск).
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