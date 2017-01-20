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Томский одиннадцатиклассник написал заявление в полицию Петербурга с просьбой проверить "борца с ЛГБТ" Тимура Булатова (представляющегося Тимуром Исаевым) на экстремизм. Об этом сообщает ТВ2.

Школьник Сергей рассказал, что в конце минувшего года прочитал историю преподавательницы вокала из Красноярска Марии Шестопаловой, которой пришлось уволиться после доносов местным чиновникам от петербуржца Булатова. Он писал, что Шестовалова "активно транслирует поддержку половых извращенцев из ЛГБТ", а также обвинил ее в пропаганде сатанизма и в том, что она носит пирсинг. После беседы в присутствии юриста руководство школы все же согласилось взять преподавательницу обратно на работу.

Подросток отмечает, что ему стало жалко человека. "Тем более здесь активист, не имея никаких прав, заявляется в школу, и хорошего педагога увольняют за то, что кому-то что-то показалось", — отмечает он. Школьник подчеркивает, что Булатов незаконно вторгся в частную жизнь человека, собрав информацию о девушке в соцсетях. "Мария просто жила своей жизнью, а тут пришел кто-то и объявил ей нравственный джихад. Это неправильно. С этим нужно что-то делать, особенно в такой гомофобной стране, как Россия", — приводит ТВ2 слова Сергея.

Уточняется, что школьник самостоятельно связался с Булатовым, написав, что расценивает его действия как пропаганду нетерпимости, и пригрозил подать иск в Европейский суд по правам человека и жалобу в администрацию президента РФ. Булатов в ответ начал оскорблять подростка, а позже назвал его в соцсети извращенцем. В итоге Сергей написал заявление в петербургскую полицию с просьбой проверить активиста на экстремизм.

Молодой человек отметил, что его мать не знает об этом, а друзья "в шоке" и считают, что ни к чему хорошему это не приведет. "Но я считаю, что с такой позицией нужно что-то делать", — добавил он.

Булатов, участник общественного движения "Первый нравственный российский фронт", стал известен благодаря активным действиям против ЛГБТ. По словам самого активиста, его заявления поспособствовали увольнению более 60 учителей-гомосексуалистов.