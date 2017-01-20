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Томский школьник пожаловался в полицию на петербургского активиста Исаева

, ИА "Амител"
Подростку стало жалко пострадавшую от действий активиста преподавательницу вокала из Красноярска

Фото: gazeta-n1.ru

Томский одиннадцатиклассник написал заявление в полицию Петербурга с просьбой проверить "борца с ЛГБТ" Тимура Булатова (представляющегося Тимуром Исаевым) на экстремизм. Об этом сообщает ТВ2.

 

Школьник Сергей рассказал, что в конце минувшего года прочитал историю преподавательницы вокала из Красноярска Марии Шестопаловой, которой пришлось уволиться после доносов местным чиновникам от петербуржца Булатова. Он писал, что Шестовалова "активно транслирует поддержку половых извращенцев из ЛГБТ", а также обвинил ее в пропаганде сатанизма и в том, что она носит пирсинг. После беседы в присутствии юриста руководство школы все же согласилось взять преподавательницу обратно на работу.

Подросток отмечает, что ему стало жалко человека. "Тем более здесь активист, не имея никаких прав, заявляется в школу, и хорошего педагога увольняют за то, что кому-то что-то показалось", — отмечает он. Школьник подчеркивает, что Булатов незаконно вторгся в частную жизнь человека, собрав информацию о девушке в соцсетях. "Мария просто жила своей жизнью, а тут пришел кто-то и объявил ей нравственный джихад. Это неправильно. С этим нужно что-то делать, особенно в такой гомофобной стране, как Россия", — приводит ТВ2 слова Сергея.

Уточняется, что школьник самостоятельно связался с Булатовым, написав, что расценивает его действия как пропаганду нетерпимости, и пригрозил подать иск в Европейский суд по правам человека и жалобу в администрацию президента РФ. Булатов в ответ начал оскорблять подростка, а позже назвал его в соцсети извращенцем. В итоге Сергей написал заявление в петербургскую полицию с просьбой проверить активиста на экстремизм.

Молодой человек отметил, что его мать не знает об этом, а друзья "в шоке" и считают, что ни к чему хорошему это не приведет. "Но я считаю, что с такой позицией нужно что-то делать", — добавил он.

Булатов, участник общественного движения "Первый нравственный российский фронт", стал известен благодаря активным действиям против ЛГБТ. По словам самого активиста, его заявления поспособствовали увольнению более 60 учителей-гомосексуалистов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

20.01.2017 22:02
bds22

1) Мария просто жила своей жизнью, а тут пришел кто-то и объявил ей нравственный джихад 2) Это неправильно. С этим нужно что-то делать, особенно в такой гомофобной стране, как Россия --- по 1-му пункту школьника тоже можно было бы проверить) а по 2-му все с ним ясно, можно его не проверять, еще немного и его примут с распростертыми объятиями в другой стране

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20.01.2017 23:43
Deckman

Его-то, может, и примут, а вот раша с такими, как этот Исаев, так и будет отсталой, немытой страной дремучего, невежественного быдла.

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21.01.2017 08:26
- гость -

с малолетним гомосеком пусть томские пацаны побеседуют

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21.01.2017 09:32
- гость -

Deckman, звучит как комплимент) Кстати, в России люди в бане мылись, пока в Европе гоняли вшей

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21.01.2017 11:35
- гость -

Томскому школьнику Сергею на Каштаке теперь лучше не появляться. Да с Бахтина пацаны его не одобрят.

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21.01.2017 15:57
Deckman

Читаю ваши комментарии, господа, и все больше убеждаюсь, что рашка - это не страна, а зона. Одна такая большая зона.

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21.01.2017 16:17
- гость -

21.01.2017 15:57 Deckman

больше 2x лет onlineбольше 1000 сообщений Читаю ваши комментарии, господа, и все больше убеждаюсь, что рашка - это не страна, а зона. Одна такая большая зона.

дак вы батенька педик

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21.01.2017 17:30
Deckman

- гость - 21 января 2017 г. 16:17

Это ты сейчас мимо сказал. Ты меня не знаешь, поэтому чушь не мели. Слышь, а ты правда считаешь, что ты сам никогда педиком не будешь? Ты не забывай, что ты живешь на зоне, а не в правовом государстве, тут тебе не законы, а понятия. Возьмут - и отпетушат тебя по понятиям зоновским, вот тогда и посмотрим, как ты будешь ядом плеваться.

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