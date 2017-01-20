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Спасатели нашли шестерых выживших в отеле Rigopiano в итальянском регионе Абруццо, который засыпало снежной лавиной. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Sky News.

Один из пожарных, который работает на месте ЧП в качестве спасателя, с выжившими в данный момент можно переговариваться. К отелю для эвакуации потерпевших вылетели вертолеты. Спасатели стараются скорее избавиться от накрывшего здание снега. Агентство отмечает, что поисковые работы шли всю ночь.

Отмечается, что ЧП произошло в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италия. Лавина шириной в 300 м, ломавшая на своем пути деревья, обрушилась на четырехэтажную гостиницу. Телеканал Rainews24 уточняет, что в момент схода лавины в ней находилось около 35 человек, в том числе 22 постояльца и семеро сотрудников.

Агентство отмечает, что ранее появились данные о двух выживших, которые находились за пределами отеля во время лавины.

Два находившихся рядом с гостиницей постояльца подали сигнал бедствия. Они отправили сообщение о сходе лавины спасателям через мессенджер WhatsApp, написав: "Помогите! Мы умираем от холода". На место ЧП спасатели добрались на лыжах в 4:00 по местному времени. Попросивших помощи постояльцев удалось спасти. В самом отеле виднелся свет, но голосов не было слышно.

Ведущую к отелю дорогу заблокировал снег. После ее расчистки к гостинице подъехала техника.

Причиной схода лавины называют четыре землетрясения магнитудой 5, которые произошли в среду, 18 января, и продолжавшиеся ночью подземные толчки.