Фото: svopi.ru
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает большой ошибкой утверждения, что избранный американский президент Дональд Трамп является "нашим" человеком. Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", пишет ТАСС.
Песков подчеркнул, что Трамп — "это человек американский <...> это президент США".
Он добавил, что, наверное, самой большой ошибкой со стороны аналитиков Запада и ряда российских политологов полагать, что республиканец является нашим человеком.
Напомним, инаугурация избранного президента Соединенных Штатов состоится 20 января.
Комментарии
Новость о победе республиканца Дональда Трампа на выборах президента США депутаты Госдумы РФ встретили овациями. http://old.amic.ru/news/375004/ ++++++++++++ Вот и думай теперь - пятая колонна там заседает или шестая ?
1 9 ноября 2016 г. 17:34 Победа Трампа, это наша общая победа! Это победа США и России! Мы опять победили вместе, как в 45м! Россия и США вместе сила! Ура! +++++++++++++++ Бося , как хороши ,как свежи были розы- не находишь ?
Вот это ребусы! Да, Казимир?!
Калибр, вот сегодня вычитал, что джихадисты из запрещённого ИГ продолжают уничтожать древние памятники культуры в Пальмире. Кто в этом виноват по вашему мнению? Готов ответить, естественно после вас.
Смешно до недосмеха читать сабжи угорелых трампоскакунов нашего ресурса от 9.11.16 - в день победы Трампа. http://old.amic.ru/news/374986/ * такое впечатление ,что кроме носков и пятки стёрли. До дыр.
Вот это ребусы! Да, Казимир?! ++++++++++++++ Себя почитай в трампошабаше выше и ответишь на все свои вопросы.
Калибр, не нашел по ссылке выше своих сообщений. Ответь хоть раз на поставленный вопрос. Хватит юлить. Сам не хочешь, давай я твою версию озвучу - кивнешь мне если я угодал.
Читай весь трампошабаш предвыборный - трудись в поте лица ,возможно обретёшь истину и просветление в мозгах ,"Нинок"
Твой "гуру " босямбр тренькнул в 19:36 в другой ветке , а здесь сидит в кустах - боится нос показать .)