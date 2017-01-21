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Потепление, сопровождаемое снегопадами и ветром, пришло в Алтайский край – днем в субботу, 21 января, в южных районах температура поднимется до нуля градусов.

"На большей части территории снег, местами метель, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра. Днем по краю -5…-10 градусов, в южных районах 0…-5 градусов.

Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров.

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В Барнауле в субботу временами снег, метель, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице термометры покажут -5…-7 градусов. Ветер юго-западный до 15 метров в секунду.