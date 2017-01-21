Фото: avito.ru
Большой коттедж продают в Барнауле на улице Одесской за 17,89 миллиона рублей, говорится в сообщении на сайте Avito.ru.
В объявлении отмечается, что до площадью 362 квадратных метра выполнен из кирпича и расположен на участке восемь соток.
На первом этаже находится гардеробная, просторный холл, большая столовая, функциональная кухня, зона для просмотра кино, ванная, кабинет с камином и выходом в летний сад, баня с глубоким бассейном и просторной парилкой.
На втором этаже — два уютных холла, две лоджии, на одной из которых есть большой солярий. Кроме того, на этом уровне дома находятся две спальных комнаты, санузел с душевой кабиной.
Также в коттедже есть жилой мансардный этаж со спальней и кабинетом для творчества. Лестницы в доме выполнены из дуба.
Кроме того, имеется небольшой подвал-бытовка, теплый гараж на два автомобиля, крытая парковка. На участке расположена беседка и сад. В объявлении также уточняется, что мебель на фотографиях входит в заявленную стоимость дома.
Комментарии
Вот как раньше строили дачи из того, что можно было утащить, так тут ремонт внутри делался по такому же принципу.
Так-то три спальни. Или один из них кабинет? А по телику не Трампа показывают?
И отдельная комната для вещей с помоек.
21.01.2017 08:01 - гость - Так-то три спальни. Или один из них кабинет? А по телику не Трампа показывают?
Тэк этот дом оказывается продаёт "российский хакер", который выбрал Трампа американцам )))
А кастеты разве не запрещены?
пипец...ну что за тенденция - набрать вещей с помоек и продавать за баснословную цену! отвратительнее интерьер даже трудно представить((