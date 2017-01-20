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Харьковские власти отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда

, ИА "Амител"
Рабочая группа установила, что его название не подпадает под действие закона о декоммунизации

Фото: ukraine-is.com

Власти Харькова отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда, обосновав это тем, что данный случай не подпадает под действие закона о декоммунизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ на соответствующую петицию, который размещен на сайте Харьковского горсовета.

В нем сказано, что рабочая группа установила, что название данного проспекта под действие закона не подпадает. Таким образом, "для переименования проспекта Героев Сталинграда в городе Харькове основания отсутствуют", — цитирует агентство ответ.

В ответе мэр города Геннадий Кернес уточнил, что освобождение Харькова в феврале и августе 1943 года было логическим продолжением событий Сталинградской битвы. А четыре из десяти дивизий, участвовавших в освобождении города, ранее принимали непосредственное участие в этом сражении.

Отмечается, что инициатор петиции предлагал переименовать проспект в честь погибшего в боях с ополченцами Донбасса украинского военнослужащего Мирослава Мысли.

Напомним, украинский закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" предполагает в том числе переименование городов и улиц, которые названы в честь советских государственных деятелей. Также он запрещает советскую символику, осуждает коммунистический режим и открывает архивы советских спецслужб. Закон действует в стране с мая 2015 года. По данным властей Украины, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов, 51,5 тысячи улиц и демонтировали 1500 памятников Ленину. Деятельность в данном направлении до сих пор идет.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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