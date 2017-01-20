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Бесстрашная утка "затроллила" тигра в зоопарке Австралии. Видео

, ИА "Амител"
Пользователи соцсети назвали птицу, купавшуюся со 126-килограммовым тигром Джуларом, самой смелой уткой в мире

Фото: youtube.com

Британские СМИ обратили внимание на видео из австралийского зоопарка Symbio Wildlife, в котором утка несколько минут "троллит" тигра, пишет РИА Новости со ссылкой на The Telegraph. 

На кадрах видно, как птица провоцирует хищника на нападение, подплывая близко к нему, а затем исчезает под водой и выныривает в безопасном месте.

Издание отмечает, что утке, вероятно, слишком хорошо в пруду в тигрином убежище. "126-килограммовый самец-тигр Джулар ее совершенно не беспокоит", — цитирует агентство британскую газету.

В сети пользователи назвали утку самой смелой в мире, поскольку она не только какое-то время дразнила тигра, но и "победила" его: в ролике видно, как спустя время хищник бросает безуспешные попытки поймать птицу и вылезает из пруда.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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