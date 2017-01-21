Суббота, 21 Январь, 11:12

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,67
€ 63,73
Brent
$ 51,5
-5°
Обь
40см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваКрещение-2017Взрыв на Бийском олеумном заводе
Новости

Барнаульский таксист украл у спящего пассажира телефон - МВД

, ИА "Амител"
Сумма причиненного ущерба составила более 6 тысяч рублей

Фото: adt.by

Барнуальские полицейские задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, вечером работающий таксистом подозреваемый принял вызов на доставку клиента. Во время поездки до места назначения злоумышленник заметил, что его пассажир уснул. Тогда мужчина тайно похитил его сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба превысила 6 тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий и задержали его. Похищенный телефон изъяли у мужчины при задержании.

По факту кражи, которая была совершена с причинением значительного ущерба, возбуждено дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

21.01.2017 09:39
- гость -

А может пассажир уснул потому что был пьян. А если был пьян до такой степени,что уснул в такси, то ничего не помнит где процрал телефон и крайним сделал таксера?

0  0
21.01.2017 09:51
горбатого могила исправит

работал один такой на моем грузовике,товара в течении двух месяцев наворовал на 80т. все документы были предоставлены в полицию,дело длилось очень долго.потом завели уголовное дело и закрыли по сроку давности.в открытую говорили заниматься никто не хочет.ЗАТО ТЕПЕРЬ ОН РАБОТАЕТ В ТАКСИ И ТАКИХ ОЧЕНЬ МНОГО!

0  0
21.01.2017 09:51
ужэ Э

И что что был пьян? Был бы трезвый сам поехал))должен радоваться, что пьяный и уснул, а не забузил и не гонял его вокруг машины))))

0  0
21.01.2017 09:56
- гость -

Да ничего,что пьяный, но свое ротозейство свешивать на других не стоит. Процрал телефон в кафе-баре-сауне,его проблема. Надо меньше пить,пить меньше надо.

0  0
21.01.2017 10:01
ужэ Э

А воровать не хорошо и пофиг пьяный или трезвый, я разницы не вижу

0  0
21.01.2017 10:07
- гость -

погонять то конечно мог таксиста, но можно и самому выхватить сильно. Примеров таких видел уже много

0  0
21.01.2017 10:08
- гость -

вот это реальность а 4 млн вернули - это сказка)

0  0
21.01.2017 10:11
- гость -

Вези меня извозчик по гулкой мостовой А если я усну, шмонать меня не надо...

0  0
21.01.2017 10:14
ужэ Э

Ну толпой можно и слона завалить..

0  0
21.01.2017 10:14
- гость -

21.01.2017 09:56 - гость - Мозг включи: "Процрал телефон в кафе-баре-сауне," а изъяли у таксиста?

0  0
21.01.2017 10:23
- гость -

ну так если нажрался и начал быковать, то должен выхватить обязательно в профилактических целях

0  0
21.01.2017 10:33
ужэ Э

за то что воруют у спящих, профилактику нужно проводить))

0  0
21.01.2017 10:48
- гость -

Похищенный телефон изъяли у мужчины при задержании.

Какая сауна? Буквы не видите?

0  0
21.01.2017 10:54
Гостья

Я про то, что "процрал" телефон-алигорию поняла- может он его выронил, когда спал в машине.... Сама если в такси еду-проверяю что бы не забыть ни чего перед тем как из машины выдти, водитель же после каждого пасажира досмотр машины не далает!!!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< январь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:53
Трамп частично приостановил выполнение реформы здравоохранения Obamacare 1
10:24
Московские полицейские застрелили угрожавшего взорвать гранату мужчину 0
09:52
Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства 8
09:23
Барнаульский таксист украл у спящего пассажира телефон - МВД 14
08:56
Трамп подписал первые президентские указы 13
08:26
Более 200 человек задержали в Вашингтоне за беспорядки во время инаугурации 10
07:33
Как это было: вспоминаем, каким был предновогодний Барнаул. Видео 0
07:04
Коттедж с дубовыми лестницами продают Барнауле за 17,8 млн руб. Фото 20
06:32
Он непредсказуем: главные политические предпочтения нового президента США 36
06:01
Ремонт барнаульских дорог будут контролировать федеральные власти 2
05:06
Потепление до нуля градусов обещают в Алтайском крае 21 января 0
01:09
Ученые выяснили, из-за чего на Земле появилась любовь 1
00:11
Нужен мальчик: как вес отца влияет на пол будущего ребенка? 8
23:14
Бесстрашная утка "затроллила" тигра в зоопарке Австралии. Видео 0
22:09
Харьковские власти отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда 4
21:07
Новосибирск будет готовиться к паводку в режиме чрезвычайной ситуации 0
20:13
Песков назвал ошибкой утверждение "Трамп - наш человек" 37
20:00
Выбор квартиры: советы специалистов 2
19:49
Спасатели нашли шестерых выживших в накрытом лавиной итальянском отеле 0
19:23
Томский школьник пожаловался в полицию на петербургского активиста Исаева 4
19:09
Коротко о главном: арест Арестова, Арбат в Барнауле и подготовка к паводку
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 января
19:00
Поймать на крючок: под какую музыку приятно дожидаться ответа оператора? 1
18:50
Режиссер МТА Иван Стебунов начал работу над "Иллюзиями" Ивана Вырыпаева 0
18:31
Пользователи сети увидели "русский след" в салюте в честь Трампа в США 1
18:19
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 21 и 22 января? 0
18:06
Волонтеры больше недели разыскивают пропавшую без вести рубцовчанку 0
17:47
Часть трассы перекрыли из-за учений в Алтайском крае 0
17:36
Компания Порошенко Roshen останавливает производство в Липецке 4
17:23
Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью 1
17:13
Новый глава администрации назначен в Красногорском районе Алтайского края 0
17:06
Два пешехода в Ленобласти убили едва не сбившего их водителя 4
16:50
Что теперь позволено коллекторам и можно ли отказаться от общения с ними? 1
16:34
Наш Арбат: где и когда в Барнауле появится пешеходная улица? 7
16:24
Численность населения Китая в 2016 году увеличилась до 1,4 млрд человек 0
16:14
Не продавайте себя задешево: дюжина цитат от уходящего из Белого дома Обамы 8
16:07
Смотрим, как и куда вывозят снег с улиц краевой столицы 1
15:49
Мутко одобрил решение Шубенкова выступать под нейтральным флагом 58
15:39
Замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова отправили под домашний арест 16
15:26
Мошенников в Барнауле наказали условно за попытку кражи 113 млн рублей 6
15:14
Новосибирец решил выколоть кредитору глаза ради 18 миллионов рублей 8
15:06
Плюс на термометре и снежные заносы. Погода на Алтае готовит новый сюрприз 2
14:51
Первым замом прокурора Алтайского края стал Александр Фомин 2
14:32
Такие дела: чем запомнился 44-й президент США Барак Обама? 79
14:23
Чубайс рассказал об ужасе на экономическом форуме в Давосе 20
14:12
Какая погода будет в Алтайском крае в эти выходные? 0
14:07
Внедорожник вынесло на трамвайные рельсы на Новом рынке в Барнауле. Фото 0
14:03
Автомобиль Toyota Mark II "потерял" бампер на новом мосту в Барнауле. Фото 11
13:51
Алтайская легкоатлетка установила рекорд России в беге на 200 метров 6
13:37
Восемь человек погибли, 168 получили травмы в "пьяных" ДТП в Барнауле 0
13:26
Американский самолет времен войны нашли во время поисков Ту-154 под Сочи 12

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.