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Барнуальские полицейские задержали 41-летнего местного жителя, которого подозревают в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
По предварительной информации, вечером работающий таксистом подозреваемый принял вызов на доставку клиента. Во время поездки до места назначения злоумышленник заметил, что его пассажир уснул. Тогда мужчина тайно похитил его сотовый телефон. Сумма причиненного ущерба превысила 6 тысяч рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого в ходе оперативно-розыскных мероприятий и задержали его. Похищенный телефон изъяли у мужчины при задержании.
По факту кражи, которая была совершена с причинением значительного ущерба, возбуждено дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
А может пассажир уснул потому что был пьян. А если был пьян до такой степени,что уснул в такси, то ничего не помнит где процрал телефон и крайним сделал таксера?
работал один такой на моем грузовике,товара в течении двух месяцев наворовал на 80т. все документы были предоставлены в полицию,дело длилось очень долго.потом завели уголовное дело и закрыли по сроку давности.в открытую говорили заниматься никто не хочет.ЗАТО ТЕПЕРЬ ОН РАБОТАЕТ В ТАКСИ И ТАКИХ ОЧЕНЬ МНОГО!
И что что был пьян? Был бы трезвый сам поехал))должен радоваться, что пьяный и уснул, а не забузил и не гонял его вокруг машины))))
Да ничего,что пьяный, но свое ротозейство свешивать на других не стоит. Процрал телефон в кафе-баре-сауне,его проблема. Надо меньше пить,пить меньше надо.
А воровать не хорошо и пофиг пьяный или трезвый, я разницы не вижу
погонять то конечно мог таксиста, но можно и самому выхватить сильно. Примеров таких видел уже много
вот это реальность а 4 млн вернули - это сказка)
Вези меня извозчик по гулкой мостовой А если я усну, шмонать меня не надо...
Ну толпой можно и слона завалить..
21.01.2017 09:56 - гость - Мозг включи: "Процрал телефон в кафе-баре-сауне," а изъяли у таксиста?
ну так если нажрался и начал быковать, то должен выхватить обязательно в профилактических целях
за то что воруют у спящих, профилактику нужно проводить))
Похищенный телефон изъяли у мужчины при задержании.
Какая сауна? Буквы не видите?
Я про то, что "процрал" телефон-алигорию поняла- может он его выронил, когда спал в машине.... Сама если в такси еду-проверяю что бы не забыть ни чего перед тем как из машины выдти, водитель же после каждого пасажира досмотр машины не далает!!!