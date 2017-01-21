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Администрация Соединенных Штатов подтверждает свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на раздел "Задачи" на обновленном сайте Белого дома.
В документе отмечается, что глава страны понимает, "насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле".
Также там сказано, что жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли будут использованы для обеспечения роста экономики США, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных американских районов.
"Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства", — цитирует агентство документ. Также в нем отмечается, что в будущем все торговые сделки будут заключаться с точки зрения интересов рабочих США.
Также в документе говорится о намерении Дональда Трампа пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Подчеркивается, что США выйдут из данного соглашения, если партнеры откажутся от пересмотра, делающего положение американских рабочих справедливее.
РИА Новости добавляет, что глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) назвал правильным решение администрации США. Он отметил, что Транстихоокеанское партнерство было неким противовесом и альтернативой ВТО, а выход США из него позволит улучшить состояние мировой торговли.
"Не надо создавать дополнительно другие союзы", — отметил парламентарий.
Комментарии
Глобалисты столько лет шли к Транстихоокеанскому партнерству, подкупая, запугивая и выкручивая руки руководству многих стран, а Трамп в одночасье перечеркивает это. Они ему этого не простят.
Вот так бы наши вожди защищали интересы рабочих, способствовали созданию новых рабочих мест, но не до того...
Алекс, дак давно пообещал наш президент, кажется 18 мил. рабочих мест!!!
Алекс, как не защищают!!! Вот даже Сергей Жигарев, дал комментарий по данной теме
то что трамп подмахнул уходит на рассмотрение конгреса .конгресс собирается раз в год
21.01.2017 10:32 Шатал Труба
Совершенно уверен, что Трамп обещаниями не ограничится - избиратели не позволят! Наш несменямый пообещал 25 млн. высотехнологичных рабочих мест, но затем как бы перепутали и создали 23 миллиона живущих за чертой бедности...
"Многолетняя практика свидетельствует, что Конгресс преодолевает не более 7-11% вето президента. Президентское вето может быть применено к любому закону, кроме поправок к Конституции. Президент обязан утвердить закон в течение 10 дней, а если в указанный срок он этого не сделает, закон считается утвержденным."
21.01.2017 10:56 Алекс
Покажите нам на улице эти 23 млн, живущие за чертой бедности, если вы конечно пишете не с Украины.