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Белый дом подтвердил выход США из Транстихоокеанского партнерства

, ИА "Амител"
Также новый президент собирается пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле

Фото: en.tengrinews.kz

Администрация Соединенных Штатов подтверждает свое намерение выйти из Транстихоокеанского партнерства, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на раздел "Задачи" на обновленном сайте Белого дома.

В документе отмечается, что глава страны понимает, "насколько критично, прежде всего, заботиться об американских рабочих и бизнесе, когда речь идет о торговле".

Также там сказано, что жесткие и справедливые соглашения в сфере международной торговли будут использованы для обеспечения роста экономики США, возвращения миллионов рабочих мест американцам и оживления депрессивных американских районов.

"Эта стратегия начнет осуществляться с выхода из Транстихоокеанского партнерства", — цитирует агентство документ. Также в нем отмечается, что в будущем все торговые сделки будут заключаться с точки зрения интересов рабочих США.

Также в документе говорится о намерении Дональда Трампа пересмотреть Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA). Подчеркивается, что США выйдут из данного соглашения, если партнеры откажутся от пересмотра, делающего положение американских рабочих справедливее.

РИА Новости добавляет, что глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) назвал правильным решение администрации США. Он отметил, что Транстихоокеанское партнерство было неким противовесом и альтернативой ВТО, а выход США из него позволит улучшить состояние мировой торговли.

"Не надо создавать дополнительно другие союзы", — отметил парламентарий.

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 10:12
- гость -

Глобалисты столько лет шли к Транстихоокеанскому партнерству, подкупая, запугивая и выкручивая руки руководству многих стран, а Трамп в одночасье перечеркивает это. Они ему этого не простят.

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21.01.2017 10:24
Алекс

Вот так бы наши вожди защищали интересы рабочих, способствовали созданию новых рабочих мест, но не до того...

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21.01.2017 10:32
Шатал Труба

Алекс, дак давно пообещал наш президент, кажется 18 мил. рабочих мест!!!

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21.01.2017 10:33
Шатал Труба

Алекс, как не защищают!!! Вот даже Сергей Жигарев, дал комментарий по данной теме

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21.01.2017 10:46
- гость -

то что трамп подмахнул уходит на рассмотрение конгреса .конгресс собирается раз в год

0  0
21.01.2017 10:56
Алекс

21.01.2017 10:32 Шатал Труба

Совершенно уверен, что Трамп обещаниями не ограничится - избиратели не позволят! Наш несменямый пообещал 25 млн. высотехнологичных рабочих мест, но затем как бы перепутали и создали 23 миллиона живущих за чертой бедности...

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21.01.2017 11:02
- гость -

"Многолетняя практика свидетельствует, что Конгресс преодолевает не более 7-11% вето президента. Президентское вето может быть применено к любому закону, кроме поправок к Конституции. Президент обязан утвердить закон в течение 10 дней, а если в указанный срок он этого не сделает, закон считается утвержденным."

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21.01.2017 11:05
- гость -

21.01.2017 10:56 Алекс

Покажите нам на улице эти 23 млн, живущие за чертой бедности, если вы конечно пишете не с Украины.

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