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Трамп частично приостановил выполнение реформы здравоохранения Obamacare

, ИА "Амител"
В пресс-службе американского президента уже заявили о необходимости "облегчения бремени" реформы здравоохранения

Фото: trueviralnews.com

Американский президент Дональд Трамп в первые часы своей работы в Белом доме подписал исполнительный указ, который облегчает действующие для госучреждений нормативные требования, введенные законом о доступном медстраховании, на основании которого работает программа Obamacare, пишет ТАСС.

Подписание проходило в Овальном кабинете при участии журналистов и телекамер. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что указ главы государства направлен на "облегчение бремени" Obamacare с целью последующей отмены этой реформы, проведенной предшественником республиканца Бараком Обамой.

В тексте документа сказано, что Трамп указал федеральным ведомствам гарантировать "эффективное выполнение" этого закона, принимая при этом все соответсвующие нормам действия для того, чтобы "минимизировать экономическое и регуляционное бремя" Obamacare. Республиканец считает, что это позволит властям США "создать более свободный и открытый рынок медстрахования".

Агентство напоминает, что разработанная предыдущим президентом инициатива была направлена на снижение стоимости страховки, в том числе за счет выделения государственных субсидий. Отмена реформы здравоохранения была одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Он со своими однопартийцами заявляет, что Obamacare привела к возникновению монополий страховых компаний в ряде штатов. Также страховка перестает быть доступной по цене.

Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс заявлял, что в первые дни своего президентства Трамп подпишет ряд президентских указов. Целью республиканца является "добиться принятия такого закона, который понизит расходы на медицинское страхование и сделает медицинское страхование доступным для всех", отметил вице-президент.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 11:02
- гость -

Так может дойти и до приостановки помощи киевским властям.

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