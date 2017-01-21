Фото: qrz-biysk.ucoz.ru

Российское правительство сохранило за Бийском статус наукограда еще на 15 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное на официальном портале правовой информации постановление.

В тексте документа сказано: "Сохранить статус наукограда РФ за г. Бийск (Алтайский край) с 1 января 2017 г. сроком на 15 лет".

Агентство напоминает, что статус наукограда Бийску присвоили в 2005 году.

Отметим, что ранее этот статус подтверждали каждые пять лет. За последний срок он позволил городу добиться дополнительного бюджетного финансирования в размере 685,7 млн рублей, заявлял ранее глава администрации Бийска Николай Нонко.​

На официальном сайте Биска сказано, что в рамках Стратегии социально-экономического развития города выделено три приоритетных направления развития: биофармацевтика и пищевые производства, производство композиционных материалов и туристическая отрасль.