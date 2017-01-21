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Раздел об ЛГБТ-сообществе удалили с сайта Белого дома

, ИА "Амител"
Также удален раздел о проблеме изменения климата

Фото: taspride.com

С официального сайта Белого дома удалили разделы об ЛГБТ-сообществе и проблеме изменения климата. Они исчезли 20 января, после вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа, пишет ТАСС.

Отмечается, что обе темы занимали важное место в повестке бывшего американского лидера Барака Обамы.

На странице, посвященной лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, размещались публикации законодательных инициатив и новостей о судебных решениях, которые призваны защитить права меньшинств. Уточняется, что именно в период президентства Обамы в США узаконили однополые браки. Теперь аббревиатура ЛГБТ совсем не упоминается на сайте Белого дома.

Вместо вкладке о борьбе с глобальным потеплением посетители ресурса могут увидеть план республиканца по улучшению энергетического сектора страны. Новый глава администрации США, согласно опубликованным данным, считает необходимым отменить регулирование, которое ранее ввели с целью реализации инициатив Обамы по климату. В материалах сказано, что при Трампе Штаты станут больше использовать энергоресурсы, которые произведены в стране, а Агентство по охране окружающей среды "сосредоточится на своей основной миссии — защите воздуха и воды".

Также на этой странице сказано: "Президент Трамп стремится к упразднению вредных и ненужных стратегий, таких как "План работ по климату" и "Правила использования водных ресурсов США"".

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 12:32
- гость -

казимир в печали. удары судьбы от трампа день за днем

0  0
21.01.2017 12:39
NiGHT

новый курс понимаешьли

0  0
21.01.2017 12:41
- гость -

Пропал теперь наш друг с причиндалами от фаберже цвета турецких помидоров и вялой морквой. Лишился заокеанской поддержки.

0  0
21.01.2017 12:48
- гость -

бося сосущий у Эдички лимон в печали

0  0
21.01.2017 12:59
12:41

Да и радужных из группы поддержки босса2014 тоже не видать

0  0
21.01.2017 13:02
2

12:59 Ты почитай стенограмму выступления Трампа, замени США на РФ и не отличить от Путина.

0  0
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