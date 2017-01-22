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Оборот торговли и общепита упал в Алтайском крае по итогам 2016 года

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Снижение в данных сферах составило 5,2% и 1,7% соответственно

Фото: nord-news.ru

Тенденция на снижение показателей в сфере оборота розничной торговли и общепита, имевшая место на протяжении 2016 года, по итогам отчетного периода не была переломлена.

Согласно данным Алтайкрайстата, в 2016 году оборот розничной торговли в товарной массе оказался на 5,2% меньше, чем в январе-декабре 2015 года, а оборот общественного питания стал меньше на 1,7%.

В целом оборот розничной торговли в регионе в денежном эквиваленте за прошлый год составил 326,8 миллиарда рублей. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 50,3%, непродовольственных товаров – 49,7%.

Читайте также: Оборот розничной торговли и общепита снизился в Алтайском крае

Если же говорить о средствах, "крутящихся" в общепите, то по итогам 2016-го в Алтайском крае цифра составила немногим более 9 миллиардов рублей.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

22.01.2017 08:20
- гость -

голод и нищета нас ждёт впереди ...(окромя чинушь ментов и вояк)

0  0
22.01.2017 08:23
- гость -

Может потому что реальные доходы населения падают?

0  0
22.01.2017 09:13
- гость -

смотря по какой статистической формуле нам выдали информацию, вообще уровень валовой выручки упал на 50% по сравнению даже с 2008 годом! Статистика подгоняет результат, чтоб провал губернатора нивелировать! Ему давно пора в отставку - не может свои семейные кланы разогнать - везде семейные подряды деньги отмывают, тендеры пишутся под определенные компании.....

0  0
22.01.2017 09:19
- гость -

Опа

0  0
22.01.2017 09:22
- гость -

Нужно еще пару-другую торговых центров открыть и вуаля все в ажуре.

0  0
22.01.2017 10:06
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 09:22

Нужно еще пару-другую торговых центров открыть и вуаля все в ажуре.

на московские деньги

0  0
22.01.2017 10:08
ужэ Э

Так всё подорожало и заметно, а доходы у большинства остались прежними, какие общепиты могут быть..

0  0
22.01.2017 10:16
Шатал Труба

Холодильник побеждает телевизор???!!!

0  0
22.01.2017 10:21
- гость -

22.01.2017 10:16 Шатал Труба

У меня два, зачем еще третий?

0  0
22.01.2017 10:24
- гость -

Правда интересно - торговля снижается, а торговые площади увеличиваются, это как?

0  0
22.01.2017 10:46
- гость -

даже ничего говорить не буду, просто предложу местным комментаторам хоть раз выбраться в заведения. Уж, не в поганую Воблу, а именно в кабак. сходи хоть раз, сам посмотри сколько там народу. потом сможешь давать комментарии по этому поводу. для примера назову несколько мест, где народу капец - по пивнарям это Бладбахер на Соце, Харатс на Красноармейском, Хайри Лемон на Лазурке. с четверга по воскресенье там мест нет. по кабакам - Тринашка, Вельвет, Карт Бланш, Иероглиф, Моцарелла, де ля Фэ. клубы - Че, Фараон, Иксы, Рич.

просто сходите в конце любой недели и посмотрите своими глазами сколько там людей, и сколько там денег тратится.

0  0
22.01.2017 10:47
- гость -

Правда интересно - торговля снижается, а торговые площади увеличиваются, это как?

Че интересно? Половина площадей по году арендаторов ищут

0  0
22.01.2017 10:47
Шатал Труба

10:24, а ты подумай!!! Арендный бизнес был до 2008 году вообще очень рентабильным и быстроокупаемым!!!

0  0
22.01.2017 10:47
- гость -

"Правда интересно - торговля снижается, а торговые площади увеличиваются, это как"-------------------Это невидимая рука рынка в России, детка!

0  0
22.01.2017 11:15
ужэ Э

Ну не нравится если вобла, не ходите в неё, это же дело такое, мне там пиво нравится, только поэтому иногда забегаю..и этсамае, я хожу туда, где мне нравится, а не ради того чтобы перечислить где я был))

0  0
22.01.2017 11:17
Гость

Гостю 10:46. По повнушкам не скажу, но вот по кабакам как он выразился (они вообще то себя иначе именуют) все не так. Сколько там не был - заполняемость менее 50%. Всегда! НГ - не в счёт. Праздник все-таки. Если сравнивать с эталонными по уровню жизни 2006-2007 годам, сейчас стали ходить в кафе/рестораны/клубы процентов на 30-40 меньше людей. Поэтому и закрываются заведения, вывески меняют в желании привлечь посетителей. Да все без толку

0  0
22.01.2017 11:33
- гость -

Упал оборот? Казимир злорадствет.

0  0
22.01.2017 12:24
- гость -

еще выше цены задерите так торговля вообще остановится

0  0
22.01.2017 13:03
- гость -

- гость - 22 января 2017 г. 12:24 еще выше цены задерите так торговля вообще остановится--------Так Гайдар и сделал, зато полки наполнились и вообще всех накормил,одел и заодно обул!

0  0
22.01.2017 13:05
- гость -

посчитал средние чеки из продуктового магазина - могу теперь позволить себе сходить в магаз всего 10 раз из 30 дней! и купить НИЧЕГО! средний чек 1200 р! Ипотека 10 тыс. квартплата 5000 куда все ползет?

0  0
22.01.2017 13:27
- гость -

Ипотека 10 тыс. квартплата 5000 куда все ползет?---К капитализЬму с человеческим лицом.

0  0
22.01.2017 14:45
гость

Я,учитель, растягиваю 1000 р. на три дня (семья из трёх человек).Меня можно назвать нищим!..Слава Солнцеликому!

0  0
22.01.2017 16:01
Читатель

С зарплатами в 15 тыс. руб. скоро совсем есть некому будет, перемрем, как мухи. Сколько можно издеваться над людьми.

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22.01.2017 16:15
- гость -

как будто открытие сделали. Любому не любителю телевизора без вашей статьи всё видно.

0  0
22.01.2017 16:36
- гость -

Читатель 22 января 2017 г. 16:01 С зарплатами в 15 тыс. руб. скоро совсем есть некому будет, перемрем, как мухи. Сколько можно издеваться над людьми.

Может машины начнем продавать, а то во дворе не пройти? Квартиры за 11 лямов - можно всю жизнь без зарплаты в 15 тысяч жить

0  0
22.01.2017 16:57
- гость -

Судя по коментам все на подножном корму так откуда берутся обсуждалки про недвижку дорогую про рестораны выходит трепимся не ведая о чем ну с таким опломбом

0  0
22.01.2017 17:16
- гость -

22.01.2017 16:57 - гость - Судя по коментам все на подножном корму так откуда берутся обсуждалки про недвижку дорогую про рестораны выходит трепимся не ведая о чем ну с таким опломбом

Да все просто, 10% богатых там у тусуются, создают иллюзии о хорошей жизни , они даже и не знают, что 70-80 % в городе живут в нищите. 10-20% середнички, которые раз-два в месяц могут себе позволить выйти в эти заведения.

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22.01.2017 19:04
Rogue Stray

Если ещё при падении доходов населения учесть уменьшение количества точек общепита, то становится очень понятно, почему оборот уменьшается.

Укрупнили" общепит, разогнали неугодных? Ну вот теперь попробуйте, поимейте с трёх оставшихся "илитных" кабаков хотя бы такой же доход, как от сотни бюджетных "чебуречек".

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22.01.2017 19:50
kazah

только мне одному мысль про тень пришла? ))

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