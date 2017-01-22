Фото: nord-news.ru
Тенденция на снижение показателей в сфере оборота розничной торговли и общепита, имевшая место на протяжении 2016 года, по итогам отчетного периода не была переломлена.
Согласно данным Алтайкрайстата, в 2016 году оборот розничной торговли в товарной массе оказался на 5,2% меньше, чем в январе-декабре 2015 года, а оборот общественного питания стал меньше на 1,7%.
В целом оборот розничной торговли в регионе в денежном эквиваленте за прошлый год составил 326,8 миллиарда рублей. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 50,3%, непродовольственных товаров – 49,7%.
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Если же говорить о средствах, "крутящихся" в общепите, то по итогам 2016-го в Алтайском крае цифра составила немногим более 9 миллиардов рублей.
Комментарии
голод и нищета нас ждёт впереди ...(окромя чинушь ментов и вояк)
Может потому что реальные доходы населения падают?
смотря по какой статистической формуле нам выдали информацию, вообще уровень валовой выручки упал на 50% по сравнению даже с 2008 годом! Статистика подгоняет результат, чтоб провал губернатора нивелировать! Ему давно пора в отставку - не может свои семейные кланы разогнать - везде семейные подряды деньги отмывают, тендеры пишутся под определенные компании.....
Опа
Нужно еще пару-другую торговых центров открыть и вуаля все в ажуре.
- гость - 22 января 2017 г. 09:22
Нужно еще пару-другую торговых центров открыть и вуаля все в ажуре.
на московские деньги
Так всё подорожало и заметно, а доходы у большинства остались прежними, какие общепиты могут быть..
Холодильник побеждает телевизор???!!!
22.01.2017 10:16 Шатал Труба
У меня два, зачем еще третий?
Правда интересно - торговля снижается, а торговые площади увеличиваются, это как?
даже ничего говорить не буду, просто предложу местным комментаторам хоть раз выбраться в заведения. Уж, не в поганую Воблу, а именно в кабак. сходи хоть раз, сам посмотри сколько там народу. потом сможешь давать комментарии по этому поводу. для примера назову несколько мест, где народу капец - по пивнарям это Бладбахер на Соце, Харатс на Красноармейском, Хайри Лемон на Лазурке. с четверга по воскресенье там мест нет. по кабакам - Тринашка, Вельвет, Карт Бланш, Иероглиф, Моцарелла, де ля Фэ. клубы - Че, Фараон, Иксы, Рич.
просто сходите в конце любой недели и посмотрите своими глазами сколько там людей, и сколько там денег тратится.
Правда интересно - торговля снижается, а торговые площади увеличиваются, это как?
Че интересно? Половина площадей по году арендаторов ищут
10:24, а ты подумай!!! Арендный бизнес был до 2008 году вообще очень рентабильным и быстроокупаемым!!!
"Правда интересно - торговля снижается, а торговые площади увеличиваются, это как"-------------------Это невидимая рука рынка в России, детка!
Ну не нравится если вобла, не ходите в неё, это же дело такое, мне там пиво нравится, только поэтому иногда забегаю..и этсамае, я хожу туда, где мне нравится, а не ради того чтобы перечислить где я был))
Гостю 10:46. По повнушкам не скажу, но вот по кабакам как он выразился (они вообще то себя иначе именуют) все не так. Сколько там не был - заполняемость менее 50%. Всегда! НГ - не в счёт. Праздник все-таки. Если сравнивать с эталонными по уровню жизни 2006-2007 годам, сейчас стали ходить в кафе/рестораны/клубы процентов на 30-40 меньше людей. Поэтому и закрываются заведения, вывески меняют в желании привлечь посетителей. Да все без толку
Упал оборот? Казимир злорадствет.
еще выше цены задерите так торговля вообще остановится
- гость - 22 января 2017 г. 12:24 еще выше цены задерите так торговля вообще остановится--------Так Гайдар и сделал, зато полки наполнились и вообще всех накормил,одел и заодно обул!
посчитал средние чеки из продуктового магазина - могу теперь позволить себе сходить в магаз всего 10 раз из 30 дней! и купить НИЧЕГО! средний чек 1200 р! Ипотека 10 тыс. квартплата 5000 куда все ползет?
Ипотека 10 тыс. квартплата 5000 куда все ползет?---К капитализЬму с человеческим лицом.
Я,учитель, растягиваю 1000 р. на три дня (семья из трёх человек).Меня можно назвать нищим!..Слава Солнцеликому!
С зарплатами в 15 тыс. руб. скоро совсем есть некому будет, перемрем, как мухи. Сколько можно издеваться над людьми.
как будто открытие сделали. Любому не любителю телевизора без вашей статьи всё видно.
Читатель 22 января 2017 г. 16:01 С зарплатами в 15 тыс. руб. скоро совсем есть некому будет, перемрем, как мухи. Сколько можно издеваться над людьми.
Может машины начнем продавать, а то во дворе не пройти? Квартиры за 11 лямов - можно всю жизнь без зарплаты в 15 тысяч жить
Судя по коментам все на подножном корму так откуда берутся обсуждалки про недвижку дорогую про рестораны выходит трепимся не ведая о чем ну с таким опломбом
22.01.2017 16:57 - гость - Судя по коментам все на подножном корму так откуда берутся обсуждалки про недвижку дорогую про рестораны выходит трепимся не ведая о чем ну с таким опломбом
Да все просто, 10% богатых там у тусуются, создают иллюзии о хорошей жизни , они даже и не знают, что 70-80 % в городе живут в нищите. 10-20% середнички, которые раз-два в месяц могут себе позволить выйти в эти заведения.
Если ещё при падении доходов населения учесть уменьшение количества точек общепита, то становится очень понятно, почему оборот уменьшается.
Укрупнили" общепит, разогнали неугодных? Ну вот теперь попробуйте, поимейте с трёх оставшихся "илитных" кабаков хотя бы такой же доход, как от сотни бюджетных "чебуречек".
только мне одному мысль про тень пришла? ))