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Тенденция на снижение показателей в сфере оборота розничной торговли и общепита, имевшая место на протяжении 2016 года, по итогам отчетного периода не была переломлена.

Согласно данным Алтайкрайстата, в 2016 году оборот розничной торговли в товарной массе оказался на 5,2% меньше, чем в январе-декабре 2015 года, а оборот общественного питания стал меньше на 1,7%.

В целом оборот розничной торговли в регионе в денежном эквиваленте за прошлый год составил 326,8 миллиарда рублей. Удельный вес пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 50,3%, непродовольственных товаров – 49,7%.

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Если же говорить о средствах, "крутящихся" в общепите, то по итогам 2016-го в Алтайском крае цифра составила немногим более 9 миллиардов рублей.