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В сети опубликовали первую речь Дональда Трампа на посту 45-го президента Соединенных Штатов. Отдельные ее эпизоды приводят "Ведомости".

Подчеркивается, что настроение речи Трампа задало обещание вернуть власть простым американцам. "Слишком долго маленькая группа людей в нашей столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались, а рабочие места исчезали", — сказал республиканец в инаугурационной речи.

Новый глава Белого дома охарактеризовал социально-экономическую политику предшественников "американской бойней" и заверил, что теперь "каждое решение в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики будет принято в интересах американских рабочих и их семей". "C этого самого момента интересы США будут приоритетом", — приводит слова Трампа газета.

Уточняется, что первая президентская речь Трампа напомнила о многих его предвыборных обещаниях. Тема внешней политики заняла небольшую часть в ней. Республиканец выразил готовность "стереть с лица земли" исламский терроризм и несколько раз напомнил, что союзникам нужно самим заботиться о своих военных нуждах. Трамп пообещал добиться энергетической независимости Вашингтона от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США".

Также он добавил, что США прекратят сокращение численности армии и разработают современные системы ПРО для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР, добавляет РИА Новости.