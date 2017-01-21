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Как это было: первая речь Дональда Трампа в качестве президента США. Видео

, ИА "Амител"
Настроение первой президентской речи Трампа задало обещание вернуть власть простому народу

Фото: youtube.com

В сети опубликовали первую речь Дональда Трампа на посту 45-го президента Соединенных Штатов. Отдельные ее эпизоды приводят "Ведомости".

Подчеркивается, что настроение речи Трампа задало обещание вернуть власть простым американцам. "Слишком долго маленькая группа людей в нашей столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались, а рабочие места исчезали", — сказал республиканец в инаугурационной речи.

Новый глава Белого дома охарактеризовал социально-экономическую политику предшественников "американской бойней" и заверил, что теперь "каждое решение в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики будет принято в интересах американских рабочих и их семей". "C этого самого момента интересы США будут приоритетом", — приводит слова Трампа газета.

Уточняется, что первая президентская речь Трампа напомнила о многих его предвыборных обещаниях. Тема внешней политики заняла небольшую часть в ней. Республиканец выразил готовность "стереть с лица земли" исламский терроризм и несколько раз напомнил, что союзникам нужно самим заботиться о своих военных нуждах. Трамп пообещал добиться энергетической независимости Вашингтона от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США".

Также он добавил, что США прекратят сокращение численности армии и разработают современные системы ПРО для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР, добавляет РИА Новости.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.01.2017 14:08
Океана

Речь впечатляет. Особенно, когда слушаешь на английском.

0  0
21.01.2017 14:10
- гость -

я тоже всплакнула

0  0
21.01.2017 14:17
- гость -

Президент США Дональд Трамп обещает создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.

"Чтобы поставить экономику на рельсы, президент Трамп разработал смелый план по созданию 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие и возвращению к 4-процентному годовому экономическому росту", - говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".

Кроме того, отмечается в сообщении, новая администрация США намерена провести налоговую реформу, чтобы "помочь американским рабочим и предприятиям сохранить больше долларов, заработанных с таким трудом".

0  0
21.01.2017 14:40
- гость -

На китайском еще жёсче.

0  0
21.01.2017 14:44
Foxie

Вспомнила ретроспективу речей наших генсеков - апофигела. Совсем. Перевод был весьма корректен, Океана, не надо про английский, наши перевели очень хорошо, слушала и так, и так, кстати, говорил он на американском))) он отличается, просто очень чётко говорил, без диалектов.

0  0
21.01.2017 14:51
An Vlad

наши перевели очень хорошо, слушала и так, и так, кстати, говорил он на американском))) --------------------- Дороги то хоть в России больше не бомбить обещал, не?

0  0
21.01.2017 14:53
Foxie

Ан Влад, научитесь за дороги спрашивать с местных властей, если очко не жмет. Я говорила исключительно по сабжу, Вам по сабжу есть что сказать?

0  0
21.01.2017 14:59
An Vlad

Ладно. А Трамп в таком случае, за что в России отвечает, коли пол страны так тщательно за его коронацией следят?

0  0
21.01.2017 15:01
- гость -

"Слишком долго маленькая группа людей в нашей столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались, а рабочие места исчезали", — сказал республиканец в инаугурационной речи. Источник: © ИА "Амител"

хорошо сказал

0  0
21.01.2017 15:05
Foxie

Ладно. А Вам, АнВлад, какое особое дело про Америку? Мне интересно, потому что он человек вне системы, такого не было у них с момента создания Конституции США, да,интересно, не скрываю, но абсолютно не экстраполирую на РФ. Отключиться надо от зависимости. Интересно, потому что интересно, но это мне, за других не отвечаю. Почему? Да просто потому, что формировала свою жизнь исходя из своих устремлений и пожеланий, что советую всем, в том числе стране и не думаю, что не права))) Опровергните?

0  0
21.01.2017 15:11
An Vlad

Мне до Америки одно дело - их устойчивая валюта! А вот то, что Трамп вне системы... это кто такое сказал? На каком заборе милая Лиса Вы это прочли? От зависимости надо отключиться. Надо, не спорю. Только 16 лет кто не давал отключаться?

0  0
21.01.2017 15:24
гость

АнВлад, как же тебе и твоим хозяевам пукан рвет. Жизнь не полжи зря прожита, денег не будет. Врать стало труднее. В Америке новый кэп и он сказал однозначно - все плохо, мы поступали не правильно, мы не будем больше воевать и тратить деньги на всякие вусраины и таких как ты, у нас дома бардак и кризис и мы будем наводить порядок в первую очередь там, где вы хвастались - социалка, патриотизм, религия. Прихлебатели идите в/на.

0  0
21.01.2017 15:24
- гость -

Устойчивая она, пока у вас в кармане рубь с копейками. Для больших вкладчиков у доллара не меньшая волатильность, чем у рубля. Достаточно посмотреть графики индекса $, чтобы в этом убедиться.

0  0
21.01.2017 15:29
An Vlad

гость 21 января 2017 г. 15:24 С анонистмами мне не о чем говорить.

0  0
21.01.2017 15:31
- гость -

Важная птица! Никто тебе и не предлагал общение.

0  0
21.01.2017 15:43
Foxie

Ан Влад, нельзя жить в современном мире и не интересоваться делами сильнейших государств.Именно интересоваться, моё ИМХО. Да, именно внесистемный президент, совершенно не собираюсь давать ссыли и прочее, это слишком обширно. Вы,как умный человек, всё найдёте сами. Доказательство - да всё Вам в помощь, что, бузят просто так? ахха. Вы думаете, бузили бы при избрании Сандерса и, тем более, Клинтон? Ахха. Просто подумайте. Всё, не тема сабжа.

0  0
21.01.2017 16:05
CALIBR

Ан Влад , не давите сильно на Лису интеллектом - она практически уже с нами в пятой колонне ),если судить по вчерашнему комменту насчёт Мутко. Что касается Трампа , полагаю, её заблуждения тоже временные , как и других,поставивших не на ту "лошадь". * читал в инете,набирают популярность наклейки "чмо" ,одинаково употребимые для всех мировых лидеров , в зависимости от собственных надежд и разочарований.

0  0
21.01.2017 16:06
Массаж мозга

Какой нормальный россиянин будет затаив дыхание слушать речь американского президента, обращённую к своему народу? Да ещё и в двух вариантах - и на английском, и на русском? Такое внимание только у путиноидов по моим наблюдениям. Почему?

0  0
21.01.2017 16:12
- гость -

An Vlad зарегистрированный 21 января 2017 г. 15:29

казя что ли

0  0
21.01.2017 16:28
- гость -

Казимир, сознайся, ты ведь, как вся ваша эхамацовская братия, ставил на Клинтон, а победил Трамп. У тебя шок и крушение надежд. Ты поставил не на ту лошадь и облажался. Да еще и обзывался на Трампа последними словами. Архивы все помнят.

0  0
21.01.2017 16:42
CALIBR

Мне важно , чтобы ты помнил ,троллёнышЪ, и загибался на моих глазах от несварения - медленно и в муках,реинкарнируясь в нормального человека.

0  0
21.01.2017 16:47
- гость -

CALIBR зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:42

Пока загибаешься ты, злобный старикан.

0  0
21.01.2017 16:51
Podkop

Казимир в своём репертуаре. Если Трампапам повернётся к нам ниже спины, то он предупреждал..Хотя в чём то согласен.Лозунги на выборах это одно, а Конгресс и лобби $$$ это.....

0  0
21.01.2017 16:57
CALIBR

16:47 ++++++++++++++++++ Мечтаю простудиться на твоих поминках. *загнувшись.

0  0
21.01.2017 17:00
CALIBR

Podkop зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:51 ++++++++++++++++++ Дмитрий Викторович,мнение ещё никто не отменял и ваш папа,авторитетный руководитель одного из градообразующих предприятий города ( в прошлом) - тоже. * хотелось бы , чтобы дети были достойны своих родителей.Надеюсь.Изо всех сил.

0  0
21.01.2017 17:05
Maxim

Видео момента когда Трамп остановился и поприветствовал тех кто развернул флаг РФ (точное время 7:18:34 - 7:18:44) https://www.youtube.com/watch?v=YaX1WNQrypU&t=11798s

0  0
21.01.2017 17:11
- гость -

Реакция Клинтона... http://i.imgur.com/NiCetFK.gif

0  0
21.01.2017 17:12
- гость -

Жаль, что "Ваше сообщение заблокировано. Пользователь заблокирован администрацией сайта"

Не интересно стало на этом сайте...

0  0
21.01.2017 17:16
Алекс

Вот интересно - никому Трамп не напоминает Х. Лонга, (В.Старк из "Вся королевская рать". Такой же популист и судьбу может повторить...

0  0
21.01.2017 17:18
Podkop

CALIBR , может хватит имена отчества?я понял что ты это знаешь.Здесь я Podkop PS.про слова о Папе спасибо!

0  0
21.01.2017 17:28
CALIBR

Да не за что . Надеюсь на сотрудничество.

0  0
21.01.2017 17:36
CALIBR

Такой же популист и судьбу может повторить... ++++++++++++++ Слушал речь в прямом эфире. Ассоциировался с Лениным : Вся власть Советом Народу ! Не хватало кепки мятой в руке и броневика. второй аспект : вместе мы - сила. третий : рабочие места - американцам. четвёртый : америка будет сильной и с ней будут считаться.

* Да,популизм , но если он неоправдает надежд,его переизберут через четыре года. В этом отличие демократического выбора от авторитарного.

0  0
21.01.2017 17:45
- гость -

Много интересных фоток с инаугурации, гифок, но амик не дает публиковать ссылки на них "Ваше сообщение заблокировано. Пользователь заблокирован администрацией сайта" вот так

0  0
21.01.2017 17:47
- гость -

CALIBR 17:36 "В этом отличие демократического выбора от авторитарного"

Это в вашей голове такие представления и не более

0  0
21.01.2017 17:51
- гость -

Казимир, а вы где были всё это время? Подозреваю, что в числе задержанных за беспорядки в вашингтонском (обкоме) мегаполисе.

А призывать к сотрудничеству с вами сейчас некошерно. Оттуда наоборот сейчас все бегут.

0  0
21.01.2017 17:53
- гость -

Ну посмотрите хоть это "Михаил Задорнов о Путине, политике и последних событиях" http://youtu.be/pwEkHAfW8F4

0  0
21.01.2017 17:54
- гость -

CALIBR 17:36 "В этом отличие демократического выбора от авторитарного"

Ну посмотрите хоть это "Михаил Задорнов о Путине, политике и последних событиях" http://youtu.be/pwEkHAfW8F4

0  0
21.01.2017 18:06
CALIBR

Много интересных фоток с инаугурации, гифок, но амик не дает публиковать ссылки на них +++++++++++++++ Робот блокирует- с него какой спрос ?

У Варламова хорошая подборка фото личного фотографа ушедшего (кому Обама) ,кому - (чмо) http://varlamov.ru/2194120.html

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21.01.2017 19:39
Джазатор

"американской бойней" - что-то только это не помешало им с папашей сказочно разбогатеть. Хорошо лапшу провешивает, ровными рядами.

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