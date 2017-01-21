Фото: youtube.com
В сети опубликовали первую речь Дональда Трампа на посту 45-го президента Соединенных Штатов. Отдельные ее эпизоды приводят "Ведомости".
Подчеркивается, что настроение речи Трампа задало обещание вернуть власть простым американцам. "Слишком долго маленькая группа людей в нашей столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались, а рабочие места исчезали", — сказал республиканец в инаугурационной речи.
Новый глава Белого дома охарактеризовал социально-экономическую политику предшественников "американской бойней" и заверил, что теперь "каждое решение в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики будет принято в интересах американских рабочих и их семей". "C этого самого момента интересы США будут приоритетом", — приводит слова Трампа газета.
Уточняется, что первая президентская речь Трампа напомнила о многих его предвыборных обещаниях. Тема внешней политики заняла небольшую часть в ней. Республиканец выразил готовность "стереть с лица земли" исламский терроризм и несколько раз напомнил, что союзникам нужно самим заботиться о своих военных нуждах. Трамп пообещал добиться энергетической независимости Вашингтона от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США".
Также он добавил, что США прекратят сокращение численности армии и разработают современные системы ПРО для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР, добавляет РИА Новости.
Комментарии
Речь впечатляет. Особенно, когда слушаешь на английском.
я тоже всплакнула
Президент США Дональд Трамп обещает создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.
"Чтобы поставить экономику на рельсы, президент Трамп разработал смелый план по созданию 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие и возвращению к 4-процентному годовому экономическому росту", - говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".
Кроме того, отмечается в сообщении, новая администрация США намерена провести налоговую реформу, чтобы "помочь американским рабочим и предприятиям сохранить больше долларов, заработанных с таким трудом".
На китайском еще жёсче.
Вспомнила ретроспективу речей наших генсеков - апофигела. Совсем. Перевод был весьма корректен, Океана, не надо про английский, наши перевели очень хорошо, слушала и так, и так, кстати, говорил он на американском))) он отличается, просто очень чётко говорил, без диалектов.
наши перевели очень хорошо, слушала и так, и так, кстати, говорил он на американском))) --------------------- Дороги то хоть в России больше не бомбить обещал, не?
Ан Влад, научитесь за дороги спрашивать с местных властей, если очко не жмет. Я говорила исключительно по сабжу, Вам по сабжу есть что сказать?
Ладно. А Трамп в таком случае, за что в России отвечает, коли пол страны так тщательно за его коронацией следят?
"Слишком долго маленькая группа людей в нашей столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались, а рабочие места исчезали", — сказал республиканец в инаугурационной речи. Источник: © ИА "Амител"
хорошо сказал
Ладно. А Вам, АнВлад, какое особое дело про Америку? Мне интересно, потому что он человек вне системы, такого не было у них с момента создания Конституции США, да,интересно, не скрываю, но абсолютно не экстраполирую на РФ. Отключиться надо от зависимости. Интересно, потому что интересно, но это мне, за других не отвечаю. Почему? Да просто потому, что формировала свою жизнь исходя из своих устремлений и пожеланий, что советую всем, в том числе стране и не думаю, что не права))) Опровергните?
Мне до Америки одно дело - их устойчивая валюта! А вот то, что Трамп вне системы... это кто такое сказал? На каком заборе милая Лиса Вы это прочли? От зависимости надо отключиться. Надо, не спорю. Только 16 лет кто не давал отключаться?
АнВлад, как же тебе и твоим хозяевам пукан рвет. Жизнь не полжи зря прожита, денег не будет. Врать стало труднее. В Америке новый кэп и он сказал однозначно - все плохо, мы поступали не правильно, мы не будем больше воевать и тратить деньги на всякие вусраины и таких как ты, у нас дома бардак и кризис и мы будем наводить порядок в первую очередь там, где вы хвастались - социалка, патриотизм, религия. Прихлебатели идите в/на.
Устойчивая она, пока у вас в кармане рубь с копейками. Для больших вкладчиков у доллара не меньшая волатильность, чем у рубля. Достаточно посмотреть графики индекса $, чтобы в этом убедиться.
гость 21 января 2017 г. 15:24 С анони
стмами мне не о чем говорить.
Важная птица! Никто тебе и не предлагал общение.
Ан Влад, нельзя жить в современном мире и не интересоваться делами сильнейших государств.Именно интересоваться, моё ИМХО. Да, именно внесистемный президент, совершенно не собираюсь давать ссыли и прочее, это слишком обширно. Вы,как умный человек, всё найдёте сами. Доказательство - да всё Вам в помощь, что, бузят просто так? ахха. Вы думаете, бузили бы при избрании Сандерса и, тем более, Клинтон? Ахха. Просто подумайте. Всё, не тема сабжа.
Ан Влад , не давите сильно на Лису интеллектом - она практически уже с нами в пятой колонне ),если судить по вчерашнему комменту насчёт Мутко. Что касается Трампа , полагаю, её заблуждения тоже временные , как и других,поставивших не на ту "лошадь". * читал в инете,набирают популярность наклейки "чмо" ,одинаково употребимые для всех мировых лидеров , в зависимости от собственных надежд и разочарований.
Какой нормальный россиянин будет затаив дыхание слушать речь американского президента, обращённую к своему народу? Да ещё и в двух вариантах - и на английском, и на русском? Такое внимание только у путиноидов по моим наблюдениям. Почему?
An Vlad зарегистрированный 21 января 2017 г. 15:29
казя что ли
Казимир, сознайся, ты ведь, как вся ваша эхамацовская братия, ставил на Клинтон, а победил Трамп. У тебя шок и крушение надежд. Ты поставил не на ту лошадь и облажался. Да еще и обзывался на Трампа последними словами. Архивы все помнят.
Мне важно , чтобы ты помнил ,троллёнышЪ, и загибался на моих глазах от несварения - медленно и в муках,реинкарнируясь в нормального человека.
CALIBR зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:42
Пока загибаешься ты, злобный старикан.
Казимир в своём репертуаре. Если Трампапам повернётся к нам ниже спины, то он предупреждал..Хотя в чём то согласен.Лозунги на выборах это одно, а Конгресс и лобби $$$ это.....
16:47 ++++++++++++++++++ Мечтаю простудиться на твоих поминках. *загнувшись.
Podkop зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:51 ++++++++++++++++++ Дмитрий Викторович,мнение ещё никто не отменял и ваш папа,авторитетный руководитель одного из градообразующих предприятий города ( в прошлом) - тоже. * хотелось бы , чтобы дети были достойны своих родителей.Надеюсь.Изо всех сил.
Видео момента когда Трамп остановился и поприветствовал тех кто развернул флаг РФ (точное время 7:18:34 - 7:18:44) https://www.youtube.com/watch?v=YaX1WNQrypU&t=11798s
Реакция Клинтона... http://i.imgur.com/NiCetFK.gif
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Вот интересно - никому Трамп не напоминает Х. Лонга, (В.Старк из "Вся королевская рать". Такой же популист и судьбу может повторить...
CALIBR , может хватит имена отчества?я понял что ты это знаешь.Здесь я Podkop PS.про слова о Папе спасибо!
Да не за что . Надеюсь на сотрудничество.
Такой же популист и судьбу может повторить... ++++++++++++++ Слушал речь в прямом эфире. Ассоциировался с Лениным : Вся власть
СоветомНароду ! Не хватало кепки мятой в руке и броневика. второй аспект : вместе мы - сила. третий : рабочие места - американцам. четвёртый : америка будет сильной и с ней будут считаться.
* Да,популизм , но если он неоправдает надежд,его переизберут через четыре года. В этом отличие демократического выбора от авторитарного.
Много интересных фоток с инаугурации, гифок, но амик не дает публиковать ссылки на них "Ваше сообщение заблокировано. Пользователь заблокирован администрацией сайта" вот так
CALIBR 17:36 "В этом отличие демократического выбора от авторитарного"
Это в вашей голове такие представления и не более
Казимир, а вы где были всё это время? Подозреваю, что в числе задержанных за беспорядки в вашингтонском (обкоме) мегаполисе.
А призывать к сотрудничеству с вами сейчас некошерно. Оттуда наоборот сейчас все бегут.
Ну посмотрите хоть это "Михаил Задорнов о Путине, политике и последних событиях" http://youtu.be/pwEkHAfW8F4
CALIBR 17:36 "В этом отличие демократического выбора от авторитарного"
Ну посмотрите хоть это "Михаил Задорнов о Путине, политике и последних событиях" http://youtu.be/pwEkHAfW8F4
Много интересных фоток с инаугурации, гифок, но амик не дает публиковать ссылки на них +++++++++++++++ Робот блокирует- с него какой спрос ?
У Варламова хорошая подборка фото личного фотографа ушедшего (кому Обама) ,кому - (чмо) http://varlamov.ru/2194120.html
"американской бойней" - что-то только это не помешало им с папашей сказочно разбогатеть. Хорошо лапшу провешивает, ровными рядами.