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В сети опубликовали первую речь Дональда Трампа на посту 45-го президента Соединенных Штатов. Отдельные ее эпизоды приводят "Ведомости".
Подчеркивается, что настроение речи Трампа задало обещание вернуть власть простым американцам. "Слишком долго маленькая группа людей в нашей столице собирала все плоды от правления, в то время как платили за это простые американцы. Правители процветали, а фабрики закрывались, а рабочие места исчезали", — сказал республиканец в инаугурационной речи.
Новый глава Белого дома охарактеризовал социально-экономическую политику предшественников "американской бойней" и заверил, что теперь "каждое решение в сфере торговли, налогообложения, миграции, внешней политики будет принято в интересах американских рабочих и их семей". "C этого самого момента интересы США будут приоритетом", — приводит слова Трампа газета.
Уточняется, что первая президентская речь Трампа напомнила о многих его предвыборных обещаниях. Тема внешней политики заняла небольшую часть в ней. Республиканец выразил готовность "стереть с лица земли" исламский терроризм и несколько раз напомнил, что союзникам нужно самим заботиться о своих военных нуждах. Трамп пообещал добиться энергетической независимости Вашингтона от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США".
Также он добавил, что США прекратят сокращение численности армии и разработают современные системы ПРО для защиты от ракетных угроз со стороны Ирана и КНДР, добавляет РИА Новости.
Комментарии
Речь впечатляет. Особенно, когда слушаешь на английском.
я тоже всплакнула
Президент США Дональд Трамп обещает создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.
"Чтобы поставить экономику на рельсы, президент Трамп разработал смелый план по созданию 25 миллионов новых рабочих мест в ближайшее десятилетие и возвращению к 4-процентному годовому экономическому росту", - говорится в сообщении на обновленном сайте Белого дома в разделе "Задачи".
Кроме того, отмечается в сообщении, новая администрация США намерена провести налоговую реформу, чтобы "помочь американским рабочим и предприятиям сохранить больше долларов, заработанных с таким трудом".
На китайском еще жёсче.
Вспомнила ретроспективу речей наших генсеков - апофигела. Совсем. Перевод был весьма корректен, Океана, не надо про английский, наши перевели очень хорошо, слушала и так, и так, кстати, говорил он на американском))) он отличается, просто очень чётко говорил, без диалектов.
наши перевели очень хорошо, слушала и так, и так, кстати, говорил он на американском))) --------------------- Дороги то хоть в России больше не бомбить обещал, не?