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США потребовали от Южной Кореи арестовать и выдать брата Пан Ги Муна

, ИА "Амител"
Американские власти заочно предъявили Пан Ги Сану обвинения во взяточничестве

Фото: upr-epu.com

Власти США обратились к Южной Корее с просьбой арестовать и экстрадировать в Америку брата экс-генсека ООН Пан Ги Муна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Уточняется, что речь идет о Пан Ги Сане, занимавшем должность старшего советника южнокорейской строительной фирмы Keangnam Enterprises. 10 января стало известно, что ему в Нью-Йорке заочно предъявили обвинения во взяточничестве.

Слушания по данному делу прошли в пятницу в федеральном суде в нью-йоркском районе Манхэттен. На них помощник прокурора в штате Нью-Йорк Дэниел Ноубл заявил, что американские власти направили южнокорейской стороне запрос о выдаче Пан Ги Сана.

По мнению прокуратуры, сообщником подозреваемого был его сын - нью-йоркский агент по торговле недвижимостью Чу Хён Пан, находящийся в данный момент под стражей, однако отрицающий свою вину. Американские власти утверждают, что Keangnam Enterprises в 2013 году столкнулась с острой нехваткой ликвидных средств и обратилась к Чу Хён Пану с просьбой найти инвестора для проекта во Вьетнаме в обмен на комиссию в размере 5 миллионов долларов.

Сообщается, что вместо попытки найти деньги законным путем, нью-йоркский риэлтор со своим отцом организовал схему, которая включала подкуп чиновника из неназванного ближневосточного государства для того, чтобы убедить суверенный инвестиционный фонд его страны купить комплекс во Вьетнаме. Передача взяток должна была пройти через некоего блогера Малкольма Харриса, уверявшего, что он является доверенным лицом указанного чиновника.

Следователи выяснили, что в апреле 2014 года Чу Хён Пан с Пан Ги Саном согласились передать через блоггера 500 тысяч долларов, а также еще 2 миллиона после того, как сделка будет завершена. Однако Харрис потратил деньги на свои нужды, из-за чего сделка не была заключена, а Keangnam Enterprises подала в суд заявление о банкротстве. Харриса арестовали, но он заявил о своей невиновности.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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