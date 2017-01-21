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Белоруссия продлила действие новых тарифов на транзит российской нефти

, ИА "Амител"
Постановление вступает в силу 1 февраля и будет действовать в течение 2017 года

Фото: melpravda.com

Белоруссия установила тарифы на услуги по транспортировке нефти по своей территории на 2017 год, отменив прежнее решение об их действии до 31 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.

В документе сказано, что из постановления от 30 декабря минувшего года "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь" нужно исключить слова о сроках действия по март. Агентство пишет, что постановление, таким образом, вступит в силу 1 февраля и будет действовать в течение всего года.

Ранее МАРТ заявляло, что в соответствии с методикой изменения тарифов на слуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Белоруссии была достигнута договоренность о индексации тарифов между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Ведомство отмечало, что договоренности с ОАО "Гомельтранснефть Дружба" достигнуть не удалось.

При этом в министерстве уточнили, что в случае отсутствия договоренности между сторонами уполномоченный орган Белоруссии в области тарифного регулирования утверждает размер тарифов на транзит нефти с вводом их в действие с 1 февраля 2017 года. В итоге тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" проиндексируют на 7,7% вместо 5,8%, которые предложила "Транснефть".

В постановлении уточняется, что тариф на транспортировку нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава вырастет с 267,32 до 287,9 российских рубля за 1 тонну нетто, по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — со 114,82 до 123,66.

Также определены тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте: по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" тариф составит 35,16 российских рубля за тонну нетто, по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 134,96, по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь — ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 61,36.

Кроме этого документ устанавливает тарифы при осуществлении расчетов в белорусских рублях: транспортировка нефти по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ" составит 0,51 рубля за тонну нетто, по маршруту Речица — Адамова Застава — 6,96, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" — 0,43, по маршруту Речица — Броды 1,02.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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