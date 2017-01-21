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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу российского лидера с американским коллегой не стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на BBC.
Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках встречи подчеркнул, что в первую очередь Дональд Трамп занят американскими делами.
Песков отметил, что дату встречи могут обсудить во время телефонного разговора лидеров двух стран.
По его словам, скорее всего можно говорить о встрече в "ближайшие месяцы", однако точных данных о сроках и месте встречи пока нет.
Агентство добавляет, что ранее британские СМИ спекулировали на тему возможной встречи лидеров двух стран в Исландии, но их представители опровергли слухи.
Напомним, Трамп вступил в должность президента Соединенных Штатов 20 января.
Комментарии
Всё верно , Трампу необходимо время,чтобы восстановить боеспособность своих вооружённых сил ,чтобы вести диалог на равных или на
полшишкивершок выше с позиции сильного. Ну там,экономику ещё свою подтянуть...
* собственно , неопределённость означает одно : приоритеты до и после выборов поменялись ,в феврале в Америку едет Порошенко, а не Путин. Вроде как так.
"Официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о сроках встречи подчеркнул, что в первую очередь Дональд Трамп занят американскими делами." После этой фразы создается впечатление, что Песков пресс-секретарём у Трампа работает.
CALIBR зарегистрированный 21 января 2017 г. 16:13
Казимир, ты по прежнему считаешь президента США Дональда Трампа клоуном и скандалом ходячим?
Осподи,когда же модератор обратит внимание на этого дурачка с пластинкой в кастрюле ?
Казимир, зачем призываешь модератора? Разве есть какие-то нарушения правил поведения на сайте? Ты скажи честно, ты сейчас сильно локти кусаешь, что обзывался на Трампа или все же надеешься, что все забудется?
Балбесы типа тебя, ни честно,ни пресно не ощущают,поэтому - вектори по палкен штрассе и не заблудись.