Фото: inosmi.ru
Банк России в 2016 году закупил около 199 тонн золота (6,4 миллиона унций), передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы Центробанка.
В декабре прошлого года ЦБ приостановил закупки золота. Отмечается, что к 1 января 2017 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов составил 1,614 тысячи тонн (51,9 миллиона унций).
Любопытно, что в 2015 году Банк Росси приобрел 208 тонн золота. Таким образом, в прошлом году закупки этого металла сократились на 4,7%.
Комментарии
А где закупает?
А в ноябре на $12 млрд американских трежерис.
Золота всё больше, а инфляция растёт. Похоже, что золото тоннами покупают так же как мэрия Барнаула снег вывозит
Позитифф.
золото покупают в нестабильные времена. значит ждут курсовое ралли.
золото покупают в нестабильные времена. значит ждут курсовое ралли.
Сколько добыли, столько и закупил. Все золото, которые намывают артели сдается государству.