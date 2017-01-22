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Банк России в 2016 году закупил около 199 тонн золота (6,4 миллиона унций), передает "Интерфакс" со ссылкой на материалы Центробанка.

В декабре прошлого года ЦБ приостановил закупки золота. Отмечается, что к 1 января 2017 года объем запасов монетарного золота в составе международных резервов составил 1,614 тысячи тонн (51,9 миллиона унций).

Любопытно, что в 2015 году Банк Росси приобрел 208 тонн золота. Таким образом, в прошлом году закупки этого металла сократились на 4,7%.