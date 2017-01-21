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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план поддержки экономики на 2017 год.

"По итогам двух совещаний, которые у нас были 10 и 17 января, я подписал документы, а именно утвердил перечень мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития в нашей стране в текущем году, и поручения", — заявил на совещании по развитию дорожного хозяйства Медведев.

По его словам, прежде всего, меры касаются поддержки промышленности, что должно оказать положительное влияние на темпы развития экономики. "Объем поддержки промышленности установлен в размере до 107 млрд рублей", — добавил премьер- министр.

Согласно материалам кабмина, план состоит из 16 пунктов и предусматривает субсидирование российских организаций автомобильной промышленности, транспортного, сельскохозяйственного, строительно-дорожного и коммунального машиностроения, машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности. Предусмотрена также господдержка отечественных предприятий легкой промышленности.

В частности, на поддержку автопрома будет выделено 62,3 млрд рублей, на создание средств производства — 3 млрд рублей, на транспортное машиностроение — 19,1 млрд рублей, на строительно-дорожное и коммунальное машиностроение — 2,5 млрд рублей, на машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности — 1 млрд рублей, на поддержку легкой промышленности — 2,2 млрд рублей.

Кроме того, предполагается докапитализация Фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей, которая должна быть осуществлена до конца апреля. В 2017 году за счет средств Фонда планируется профинансировать не менее 50 проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции.