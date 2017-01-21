Фото: vk.com/banreos22

Автомобиль сбил пешехода на пешеходном переходе в Октябрьском районе Барнаула. Об этом сообщили очевидцы в паблике Barnaul22 "ВКонтакте".

Уточняется, что ДТП произошло днем в субботу, 21 января, на улице Воровского.

Очевидцы опубликовали видео с места аварии, на котором видно лежащую на краю дороги пострадавшую женщину. Ролик размещен в группе.

Участники группы добавляют, что на данном участке порой возникают опасные ситуации из-за того, что на одной стороне дороги образовался сугроб с человеческий рост. "Там не видно пешехода, пока с им не поравняешься", — пишет подписчик группы.