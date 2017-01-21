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Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о расширении перечня наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сайт российского правительства.
В сообщении сказано, что в ряде регионов РФ появились новые психоактивные вещества, которые относятся к синтетическим каннабиноидам. Также на территории иностранных государств зафиксировано появление еще одного психоактивное вещества. Подписанным постановлением эти психостимуляторы включили в перечень наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров, пишет агентство.
Вместе с этим внесены соответствующие изменения в значительные, крупный и особо крупный размеры наркотиков для целей соответствующих статей Уголовного Кодекса.
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Бедный С.Лавров - он будет вынужден...
Россия выступает против попыток продвигать нарколиберальные концепции на мировой арене, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Международном антинаркотическом форуме в подмосковном селе Покровское. Лавров - самый известный курильщик в составе российского правительства - ранее критиковал ограничения в этой области.
"Наркотики стали глобальной проблемой. В апреле прошлого года состоялась специальная сессия ГА ООН по мировой проблеме наркотиков, и в итоговых документах удалось подтвердить и отразить дополнительно нашу принципиальную линию на продолжение упорной и бескомпромиссной борьбы с глобальной наркоопасностью", - цитирует министра ТАСС.
"Наша цель - это мир, свободный от наркотиков", - добавил дипломат.
Лавров обратил внимание на то, что в ходе сессии ГА ООН "было немало попыток продвигать нарколиберальные концепции, заместительную терапию". "Это абсолютно противоречит нашему видению ситуации, тем задачам, которые РФ ставит и перед собой, и в международном плане… Наше понимание сути проблемы не предполагает замены одного наркотического дурмана на другой, а нацеливает на полный и осознанный отказ от наркопотребления", - заявил министр.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения прямо указывает, что никотин, входящий в состав сигарет - это "наркотик, вызывающий зависимость, подобно героину и кокаину". Среди последствий курения - зависимость и абстиненция. "Никотиновая зависимость - это биологическая сила, под воздействием которой курильщики стремятся к получению дозы никотина", - говорится на сайте ВОЗ в разделе "Инициатива по освобождению от табачной зависимости".