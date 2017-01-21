Фото: mis24.ru

Вопрос об экстрадиции в Соединенные штаты экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена могут решить только российские миграционные органы или лично президент Владимир Путин. Об этом в интервью телеканалу BBC заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Также, отвечая на вопрос о возможности развития такого сценария в случае улучшения отношений Москвы с администрацией Дональда Трампа, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что бывший сотрудник спецслужб США не является "игрушкой, которую можно подарить". "Он — человек", — сказал Песков.

Он отметил, что если Сноуден вернется в Штаты, то ему может угрожать смертная казнь, поскольку Америка является одним из немногих мировых государств, где все еще существует данная мера наказания.

ТАСС напоминает, что Сноуден передал СМИ документы о программах электронной слежки американского Агентства национальной безопасности, а в июне 2013 года сбежал из США в Гонконг. Затем он вылетел в Москву, откуда собирался направиться в Эквадор. Однако в итоге бывший сотрудник американских спецслужб остался в России после того, как власти Штатов аннулировали его паспорт.