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Синоптики прогнозируют метель и гололедицу в Алтайском крае в воскресенье, 22 января. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.

Так, в течение всех суток на большей части территории края пройдет снег, местами метель, а на дорогах будет гололедица. Температура днем составит -7...-12, а в западных районах при прояснении похолодает до -12...-17. Днем столбик термометра поднимется до -4...-9, а в предгорьях до -4...+1. Ветер будет дуть южный, 8-13 метров в секунду с порывами до 15-20 метров.

В Барнауле в темное время суток временами пройдет снег и слабая метель, а на дорогах будет гололедица. Ночью столбик термометра опустится до -9...-11. В светлое время суток преимущественно будет без осадков, гололедица сохранится. Воздух прогреется до -4...-6. Ветер будет дуть южный, 8-13 м/с.