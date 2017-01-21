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Пожилой мужчина скончался во время рыбалки в Новосибирске. Об этом сказано в сообщении спасателей МАСС в официальной группе во "ВКонтакте".

Уточняется, что тело мужчины примерно 60 лет нашли в Первомайском районе на реке Обь днем в субботу, 21 января. Мужчина находился в 50 метрах от берега, его увидели местные жители, сообщившие о произошедшем в городские службы.

На место прибыли спасатели и эвакуировали тело пенсионера на берег, после чего передали полицейским. Обстоятельства гибели пожилого мужчины выясняются. Предварительно установлено, что мужчина отправился рыбачить в безлюдное место, и ему стало плохо.